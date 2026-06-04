السلة الأميركية: نيكس يفتتح النهائي بفوز مثير على سبيرز

- قاد جالين برونسون فريق نيويورك نيكس للفوز على سان أنطونيو سبيرز 105-95 في المباراة الافتتاحية لنهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مسجلاً 30 نقطة، منها 13 نقطة في الربع الأخير. - رغم تعرضه لإصابتين في الركبة والكاحل، تمكن برونسون من قلب تأخر فريقه بـ14 نقطة في الربع الثالث، محققاً الفوز الثاني عشر توالياً في الأدوار الإقصائية، وهو ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري. - اختتم نيويورك نيكس المباراة بسلسلة من 11 نقطة دون رد، في أول مشاركة لهم بنهائي الدوري منذ 1999.

أحرز جالين برونسون 30 نقطة ليقود فريقه نيويورك نيكس إلى الفوز على سان أنطونيو سبيرز 105 ــ 95 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية من نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل برونسون 13 نقطة من أصل 30 نقطة أحرزها طوال المباراة في الربع الأخير، وقاد فريقه إلى قلب تأخر بلغ 14 نقطة في الربع الثالث، محققاً الفوز الثاني عشر توالياً في الأدوار الإقصائية، وهو رقم يعادل ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الأدوار الإقصائية بالدوري. وعانى برونسون في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابتين (في ركبته اليمنى خلال الربع الأول، ثم في كاحله الأيسر في الربع الثاني).

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وحدثت إصابة الركبة عندما كان هاريسون بارنز، لاعب سبيرز، ولاندري شامت، لاعب نيكس يتصارعان للسيطرة على الكرة بعد رمية حرة ضائعة، ليسقط بارنز مباشرة على ركبة برونسون قبل 1:27 دقيقة من نهاية الربع الأول. وغادر برونسون إلى غرفة الملابس قبل أن يعود قبل 8:03 من نهاية الربع الثاني، وبعد دقيقتين فقط تعرّض لإصابة في الكاحل. ولم يجد سبيرز أي حلول تذكر للحد من خطورة برونسون في آخر 12 دقيقة. واختتم نيويورك نيكس المباراة بسلسلة من 11 نقطة دون رد، في أول مشاركة لهم بنهائي الدوري منذ 1999.