السلة الأميركية: نيكس يضع قدمه في النهائي بفوز ثالث على كافالييرز

- اقترب فريق نيويورك نيكس من التأهل لنهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين لأول مرة منذ 1999 بعد فوزه الثالث على التوالي ضد كليفلاند كافالييرز، ليحافظ على سجله المثالي في الأدوار الإقصائية هذا الموسم. - تألق جايلن برانسون بتسجيله 30 نقطة، بينما ساهم أو. جي. أنونوبي وميكال بريدجز بـ21 و22 نقطة على التوالي، مما وضع كافالييرز على حافة الإقصاء. - يحتاج نيكس للفوز في المباراة الرابعة لحسم السلسلة (4-صفر) والتأهل للنهائي، بينما يسعى كافالييرز لتقليص الفارق والعودة للمنافسة.

اقترب فريق نيويورك نيكس من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري السلة الأميركية للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 1999، وذلك إثر فوزه للمرة الثالثة توالياً على منافسه كليفلاند كافالييرز خارج أرضه، ليحافظ على سجله القوي في "بلاي أوف" الدوري هذا الموسم.

وحسم نيويورك نيكس الفوز الثالث أمام كليفلاند كافالييرز (121-108)، فجر الأحد، ليتقدم في سلسلة المباراة النهائية للمنطقة الشرقية (3-صفر)، ويقترب من التأهل إلى المباراة النهائية للدوري في موسم 2025-2026، ومدّد سلسلة انتصاراته في الأدوار الإقصائية هذا الموسم إلى عشر مباريات متتالية من دون خسارة، في حصيلة أكثر من رائعة لنيكس.

وسجّل جايلن برانسون أعلى رصيد في اللقاء بـ30 نقطة، وأضاف البريطاني أو. جي. أنونوبي 21 نقطة، فيما ساهم ميكال بريدجز بـ22 نقطة مع نسبة نجاح 11 من 15 تسديدة، ليضع فريق نيويورك نيكس كافالييرز على حافة الإقصاء. وكان نيكس قد بلغ نهائي الدوري للمرة الأخيرة قبل 27 سنة عندما خسر أمام سان أنتونيو سبيرز، فيما لم يُحقق لقب الدوري منذ عام 1973.

في المقابل، سجّل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 13 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، في حين أضاف جوش هارت 12 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات، لفريق نيويورك نيكس الذي لم يتعرض لأي خسارة منذ شهر. ومن ناحية فريق كافالييرز، قاد إيفان موبلي أفضل المسجلين بتسجيله 24 نقطة، فيما أضاف دونوفان ميتشل 23 نقطة، أما جيمس هاردن، فسجّل 19 نقطة.

ويحتاج فريق نيكس للفوز في المواجهة الرابعة فجر الثلاثاء من أجل حسم السلسلة (4-صفر) والتأهل إلى نهائي دوري السلة الأميركي للمحترفين، في وقت أن فوز كافالييرز سيعني تقليص الفارق إلى (3-1)، والذهاب إلى مباراة خامسة للحسم. وإن حقق كافالييرز انتفاضة وعادل النتيجة (3-3)، يلجأ الفريقان إلى مباراة سابعة لحسم هوية المتأهل من هذه السلسلة في النهاية.