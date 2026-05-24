السلة الأميركية: نيكس يضع قدمه في النهائي بفوز ثالث على كافالييرز

رياضات أخرى
نيويورك

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
24 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:42 (توقيت القدس)
هال سيتي يعود إلى البريمييرليغ بعد غياب 10 سنوات
من مواجهة نيكس وكافالييرز في ملعب روكيت أرينا، 24 مايو 2026 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- اقترب فريق نيويورك نيكس من التأهل لنهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين لأول مرة منذ 1999 بعد فوزه الثالث على التوالي ضد كليفلاند كافالييرز، ليحافظ على سجله المثالي في الأدوار الإقصائية هذا الموسم.
- تألق جايلن برانسون بتسجيله 30 نقطة، بينما ساهم أو. جي. أنونوبي وميكال بريدجز بـ21 و22 نقطة على التوالي، مما وضع كافالييرز على حافة الإقصاء.
- يحتاج نيكس للفوز في المباراة الرابعة لحسم السلسلة (4-صفر) والتأهل للنهائي، بينما يسعى كافالييرز لتقليص الفارق والعودة للمنافسة.

اقترب فريق نيويورك نيكس من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري السلة الأميركية للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 1999، وذلك إثر فوزه للمرة الثالثة توالياً على منافسه كليفلاند كافالييرز خارج أرضه، ليحافظ على سجله القوي في "بلاي أوف" الدوري هذا الموسم.

وحسم نيويورك نيكس الفوز الثالث أمام كليفلاند كافالييرز (121-108)، فجر الأحد، ليتقدم في سلسلة المباراة النهائية للمنطقة الشرقية (3-صفر)، ويقترب من التأهل إلى المباراة النهائية للدوري في موسم 2025-2026، ومدّد سلسلة انتصاراته في الأدوار الإقصائية هذا الموسم إلى عشر مباريات متتالية من دون خسارة، في حصيلة أكثر من رائعة لنيكس.

وسجّل جايلن برانسون أعلى رصيد في اللقاء بـ30 نقطة، وأضاف البريطاني أو. جي. أنونوبي 21 نقطة، فيما ساهم ميكال بريدجز بـ22 نقطة مع نسبة نجاح 11 من 15 تسديدة، ليضع فريق نيويورك نيكس كافالييرز على حافة الإقصاء. وكان نيكس قد بلغ نهائي الدوري للمرة الأخيرة قبل 27 سنة عندما خسر أمام سان أنتونيو سبيرز، فيما لم يُحقق لقب الدوري منذ عام 1973.

من مواجهة ثاندر وسبيرز في ملعب فروست بنك سنتر، 22 مايو 2026 (أليكس سليتز/Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

السلة الأميركية: ثاندر يتقدم سبيرز 2-1 في نهائي الغربية

في المقابل، سجّل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 13 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، في حين أضاف جوش هارت 12 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات، لفريق نيويورك نيكس الذي لم يتعرض لأي خسارة منذ شهر. ومن ناحية فريق كافالييرز، قاد إيفان موبلي أفضل المسجلين بتسجيله 24 نقطة، فيما أضاف دونوفان ميتشل 23 نقطة، أما جيمس هاردن، فسجّل 19 نقطة.

ويحتاج فريق نيكس للفوز في المواجهة الرابعة فجر الثلاثاء من أجل حسم السلسلة (4-صفر) والتأهل إلى نهائي دوري السلة الأميركي للمحترفين، في وقت أن فوز كافالييرز سيعني تقليص الفارق إلى (3-1)، والذهاب إلى مباراة خامسة للحسم. وإن حقق كافالييرز انتفاضة وعادل النتيجة (3-3)، يلجأ الفريقان إلى مباراة سابعة لحسم هوية المتأهل من هذه السلسلة في النهاية.

دلالات
المزيد في رياضة
كرة التنس الرسمية لبطولة رولان غاروس في 22 مايو 2016 (فيليب لوبيز/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

رولان غاروس في نسخة 2026: بين غياب ألكاراز وأمل سينر وثورة النجوم

بن طالب على ملعب بيير موروا، 4 أبريل 2026 (سمير الدومي/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

بن طالب يُشعل المنافسة بين مرسيليا وليون وأندية إنكليزية تراقبه

جمهور نادي توتنهام في ملعب النادي اللندني، 25 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

البريمييرليغ في يوم الختام... توتنهام للبقاء ومعركة أوروبا الشرسة