السلة الأميركية: نيكس يتقدم على كافالييرز 2-0 في نهائي الشرقية

- حسم نيويورك نيكس المواجهة الثانية ضد كليفلاند كافالييرز بنتيجة (109-93)، ليتقدم في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية (2-0) في دوري السلة الأميركية للمحترفين 2025-2026. - تألق جوش هارت بتسجيله 26 نقطة، بينما ساهم جايلن برانسون بـ19 نقطة و14 تمريرة حاسمة، محققًا رقمًا قياسيًا في الأدوار الإقصائية. - رغم تقليص كافالييرز الفارق إلى سبع نقاط في الربع الأخير، إلا أن نيكس استعاد السيطرة، مما يجعل المباراة الثالثة في كليفلاند شبه مصيرية لكافالييرز.

حسم فريق نيويورك نيكس المواجهة الثانية من نهائي المنطقة الشرقية أمام منافسه فريق كليفلاند كافالييرز ليتقدم في السلسلة (2-0)، ويؤكد قوته في المنافسة على لقب دوري السلة الأميركية للمحترفين في موسم 2025-2026. وأنهى فريق نيويورك نيكس المباراة أمام كليفلاند كافالييرز (109-93) فجر الجمعة، ليتقدم في سلسلة المباراة النهائية للمنطقة الشرقية (2-0)، وقاده جوش هارت نيكس مسجلاً أعلى حصيلة له في الأدوار الإقصائية في مسيرته برصيد 26 نقطة، بعدما سجّل خمس رميات ثلاثية من أصل 13 لفريق نيويورك نيكس من خارج القوس.

أما نجم نيويورك الموزع جايلن برانسون الذي قاد العودة المذهلة لنيكس من تأخر بلغ 22 نقطة في الربع الأخير في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بعد التمديد، فاكتفى بتسجيل نقطتين فقط في الشوط الأول، قبل أن ينهي اللقاء برصيد 19 نقطة، كما وزّع برانسون 14 تمريرة حاسمة، وهو رقم قياسي له أيضاً في الأدوار الإقصائية، من أصل 32 تمريرة للفريق.

كما سجّل ميكال بريدجز 19 نقطة، وأضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 18 نقطة و13 متابعة، في وقت سجّل دونوفان ميتشل 26 نقطة وأضاف جيمس هاردن 18 نقطة لكافالييرز، الذي قلص تأخره في المواجهة البالغ 18 نقطة في الربع الثالث إلى سبع نقاط في مطلع الربع الأخير، قبل أن يُعاود نيكس الابتعاد من جديد في المواجهة. ومع فوز جديد في ماديسون سكوير غاردن، أحكم نيكس سيطرته على السلسلة من أصل سبع مباريات قبل انتقالها إلى كليفلاند لخوض المباراتين الثالثة والرابعة السبت والاثنين، ويعود كافالييرز إلى أرضه وهو يُدرك أنه أمام مباراة شبه مصيرية في المواجهة الثالثة، إذ لم يسبق لأي فريق في دوري السلة الأميركية أن عاد من تأخر (3-0)، ليفوز بسلسلة في الأدوار الإقصائية.