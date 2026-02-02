السلة الأميركية: نيكس يتفوق على ليكرز في ليلة صعبة لجيمس

- حقق نيويورك نيكس فوزًا مهمًا على لوس أنجليس ليكرز (112-100) في دوري السلة الأميركية، حيث تألق أو جي أنونوبي ولاندري شاميت وجوش هارت، بينما سجل ليبرون جيمس 22 نقطة في مباراته الـ32 في "ماديسون سكوير غاردن". - اكتسح ديترويت بيستونز بروكلين نتس بفارق 53 نقطة (130-77)، مع أداء مميز من جايلن دورين وكايد كانينغهام، ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية. - قاد شاي غلجيوس-ألكسندر أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على دنفر ناغتس، بينما تألق فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز ضد أورلاندو ماجيك، وساهم غاريت ألن في فوز كليفلاند كافالييرز على بورتلاند ترايل بليزرز.

خطف فريق نيويورك نيكس فوزاً مهماً على منافسه لوس أنجليس ليكرز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في ليلة صعبة على النجم ليبرون جيمس، الذي ربما خاض أخر مباراة له في ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، الذي يُعتبر من الملاعب الأسطورية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفاز فريق نيويورك نيكس على منافسه لوس أنجليس ليكرز (112-100) في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، فجر الاثنين، وسجل البريطاني أو جي أنونوبي 25 نقطة وأضاف لاندري شاميت 23 نقطة وجوش هارت 20 نقطة في الفوز السادس توالياً لفريق نيكس والـ31 هذا الموسم، في حين اكتفى نجم الفريق جايلن برونسون برصيد 12 نقطة لكنه صنع 13 تمريرة حاسمة.

وخاض ليبرون جيمس مباراته الـ32 في الـ"غاردن" وسجل 22 نقطة مع ست تمريرات حاسمة وخمس متابعات بعد ساعات معدودة على اختياره لخوض مباراة كل النجوم "أول ستار" السنوية التقليدية للمرة الـ22 توالياً في إنجاز قياسي بضمه إلى احتياطيي فريق المنطقة الغربية، وانتهت المباراة بالخسارة التاسعة لصاحب الـ41 سنة في زيارته الـ32 إلى هذا الملعب الأسطوري الذي استضاف ليكرز للمرة الأخيرة قبل عام بالتمام والكمال حين عاد منتصراً قبل أن يُعلن لاحقاً عن الصفقة الهائلة التي أتت بالسلوفيني لوكا دونتشيتش إلى الفريق من دالاس مافريكس. وتألق دونتشيتش في المباراة بتسجيله 30 نقطة مع 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب ليكرز الخسارة الـ19 للموسم في 48 مباراة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، اكتسح فريق ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، ضيفه فريق بروكلين نتس وحقق أكبر فارق في تاريخه بعدما تغلب عليه بفارق 53 نقطة (130-77)، متفوقاً على ما حققه في 31 يناير/ كانون الثاني عام 2003، في حين تغلب على بوسطن سلتيكس بفارق 52 نقطة (118-66). وبفضل 21 نقطة و10 متابعات من جايلن دورين و18 مع 12 تمريرة حاسمة من كايد كانينغهام، عزز بيستونز صدارته للمنطقة الشرقية بالفوز السادس والثلاثين في 48 مباراة.

وسجل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر 34 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة وكايسون والاس 27 نقطة، بينها سبع ثلاثيات، ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب للفوز على مضيفه دنفر ناغتس (121-111)، وتألق النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 25 نقطة مع ثماني متابعات وخمس صدّات وأربع سرقات ليقود سان أنتونيو سبيرز للفوز على أورلاندو ماجيك (112-103).

وسجل غاريت ألن 40 نقطة مع 17 متابعة ليقود فريق كليفلاند كافالييرز للفوز على مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز (130-111)، وسجل كل من السويدي بيله لارسون وبام أديبايو 20 نقطة وقادا ميامي هيت إلى ثالث أكبر فارق في تاريخه بعدما اكتسح شيكاغو بولز (134-91)، في حين تألق جايلن براون مع بوسطن سلتيكس مسجلاً 30 نقطة مع 13 متابعة في الفوز على ميلووكي باكس (107-79).