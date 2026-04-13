السلة الأميركية: ناغتس يحسم المركز الثالث ورابتورز ينتزع الخامس

- دنفر ناغتس يحقق فوزه الـ12 توالياً على سان أنتونيو سبيرز (128-118)، ليحسم المركز الثالث في المنطقة الغربية، بفضل أداء نيكولا يوكيتش الذي سجل 23 نقطة في الشوط الأول. - تورونتو رابتورز يكتسح بروكلين نتس (131-101) ليحتل المركز الخامس في المنطقة الشرقية، بفضل أداء مميز من آر جاي باريت وبراندون إنغرام وسكوتي بارنز. - ميامي هيت يستعد للملحق بفوز كبير على أتلانتا هوكس (143-117)، ليواجه شارلوت هورنتس في الأدوار الإقصائية، بينما تراجع هوكس للمركز السادس.

خطف فريق دنفر ناغتس الفوز على فريق سان أنتونيو سبيرز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليُحقق الفريق فوزه الـ12 توالياً ويحسم تأهله من المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية، وذلك مع ختام مباريات الموسم المنتظم المؤهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتفوق فريق دنفر ناغتس على منافسه سان أنتونيو سبيرز (128-118)، فجر الاثنين، وساهم النجم الصربي نيكولا يوكيتش، في صناعة هذا الفوز عبر تسجيله 23 نقطة في الشوط الأول، وفي يوم أراح فيه المدربون عشرات اللاعبين استعداداً للأدوار الإقصائية، كان على يوكيتش المُتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، أن يخوض ما لا يقل عن 15 دقيقة ليكون مؤهلاً لجوائز نهاية الموسم، بما فيها جائزة أفضل لاعب.

وحسم دنفر المركز الثالث في المنطقة الغربية خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنتونيو، وسيواجه مينيسوتا تيمبروولفز، صاحب المركز السادس، في الدور الأول، في حين اكتفى لوس أنجليس ليكرز بالمركز الرابع رغم فوزه على فريق يوتا جاز (131-107)، وسيُواجه في الجولة المقبلة منافسه فريق هيوستن روكتس، وستجمع هذه السلسلة نجم ليكرز ليبرون جيمس بغريمه القديم كيفن دورانت، لكن جيمس ربما يفتقد دعم أفضل هداف في الدوري السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي يصارع للتعافي من شد في العضلة الخلفية.

وفي المنطقة الشرقية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، اكتسح تورونتو رابتورز ضيفه بروكلين نتس (131-101)، وانتزع المركز الخامس بعدما خسر كل من أورلاندو ماجيك وأتلانتا هوكس، وسجل آر جاي باريت 26 نقطة، وأضاف براندون إنغرام 25، وقدم سكوتي بارنز ثلاثية مزدوجة برصيد 18 نقطة و12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليقودوا فريق رابتورز، بطل 2019، إلى العودة للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2022.

واستعد ميامي هيت للملحق بفوز كبير على هوكس (143-117)، وسجل المكسيكي خايمي خاكيس جونيور 26 نقطة من مقاعد البدلاء وأضاف بام أديبايو 25 نقطة مع عشر متابعات لفريق هيت الذي أنهى الموسم عاشراً في المنطقة الشرقية وسيُواجه شارلوت هورنتس، صاحب المركز التاسع بعد فوزه (110-96)، على نيويورك نيكس صاحب المركز الثالث. وتراجع هوكس من المركز الخامس إلى السادس، لكنه تجنّب الملحق الذي سيشهد صراعاً بين أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر على بطاقتَين أخيرتَين إلى البلاي أوف في كل منطقة.