السلة الأميركية.. ناغتس وليكرز يستهلان رحلة الأدوار الإقصائية بالفوز

- قاد جمال موراي ونيكولا يوكيتش فريق دنفر ناغتس للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 116-105، حيث سجل موراي 30 نقطة وحقق يوكيتش "تريبل دابل" رغم البداية البطيئة. - تفوق لوس أنجليس ليكرز على هيوستن روكتس 107-98 بقيادة ليبرون جيمس، رغم غياب لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز، مع أداء جماعي مميز حيث سجل جميع اللاعبين الأساسيين 14 نقطة على الأقل. - تألق جايلن برونسون ليقود نيويورك نيكس للفوز على أتلانتا هوكس 113-102، بينما سيطر كليفلاند كافالييرز على تورونتو رابتورز بفوز 126-113 بفضل دونوفان ميتشل وجيمس هاردن.

نجحت فرق دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز ونيويورك نيكس وكليفلاند كافالييرز في تحقيق الانتصار الأول على أرضها في افتتاح مواجهات الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لتبدأ رحلة الحسم حيث يتأهل الفريق الذي يحقق 4 انتصارات من أصل 7 في السلسلة.

وتحت قيادة الكندي جمال موراي والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش، تغلب ناغتس على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 116-105 في مباراة شهدت ندّية وتقارباً كبيراً، عانى خلالها صاحب الأرض في الربع الأول بعد تأخره في النتيجة بفارق 12 نقطة، لكن ذلك لم يدفعه إلى التراجع والاستسلام، بعدما عاد بقوة بفضل خبرة لاعبيه ليوسّع الفارق تدريجياً، حين سجل موراي 30 نقطة، مقابل تحقيق يوكيتش، المتوج بجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات، "تريبل دابل" (25 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة) رغم البداية البطيئة ومعاناته في التسجيل.

وفي لقاءٍ آخر تفوق لوس أنجليس ليكرز بقيادة ليبرون جيمس (19 نقطة و8 متابعات) على هيوستن روكتس 107-98، رغم غياب العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري، وأوستن ريفز، اللذين يغيبان عن صفوف الفريق لفترة لم تحدد بعد، مما يعني أن الفريق الأصفر سيُضطر إلى الاعتياد على عناصره الحالية لمتابعة الرحلة والحلم نحو التتويج رغم صعوبة المهمة، ومع ذلك كان الأمر الإيجابي في هذه المواجهة هو الطابع الجماعي الذي طغى على أداء الفريق، حيث سجل جميع اللاعبين الأساسيين 14 نقطة على الأقل، بينما كان لوك كينارد الأفضل بـ27 نقطة، مسدداً 9 من 13 محاولة.

من جانبه تفوق نيويورك نيكس على أتلانتا هوكس بنتيجة 113-102، بفضل تألق اللاعب جايلن برونسون (28 نقطة)، بينما استطاع كليفلاند كافالييرز في مباراة رابعة أن يهيمن على تورونتو رابتورز عن طريق دونوفان ميتشل (32 نقطة)، حيث بسط سيطرته بفوز واضح 126-113، بينما أضاف المخضرم جيمس هاردن "دابل دابل" (22 نقطة و10 تمريرات حاسمة)، وماكس ستروس 24 نقطة من مقاعد البدلاء.