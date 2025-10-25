السلة الأميركية: ميامي هيت يحقق رقماً قياسياً ودونتشيتش يتعملق

- حقق فريق ميامي هيت رقماً قياسياً بتسجيل 146 نقطة ضد ميمفيس غريزليس، مع 86 نقطة في الشوط الأول بنسبة رميات 57.7%، حيث تألق نيكولا يوكيتش وأديبايو وكيليل وير في الأداء. - في مباريات أخرى، خسر تورونتو رابتورز أمام ميلووكي باكس (122-116)، بينما فاز أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك (111-107) بفضل رميات تراي يانغ الحاسمة. - تألق لوكا دونتشيتش مع لوس أنجليس ليكرز بتسجيل 32 نقطة في الشوط الأول، مساهماً في الفوز على مينيسوتا تمبرولفز (128-110).

حقّق فريق ميامي هيت رقماً قياسياً لأكبر عدد من النقاط يسجلها منافس لفريق ميمفيس غريزليس خلال الموسم الاعتيادي، بعدما استعرض قوته الضاربة، وأنهى المواجهة، التي أقيمت فجر اليوم السبت، بنتيجة (146-114)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأحرز فريق ميامي هيت 86 نقطة في الشوط الأول، في رقم قياسي أيضاً لأحد منافسي ميمفيس غريزليس، بنسبة رميات بلغت 57.7%، ليتقدم بفارق 39 نقطة في الشوط الأول، وكانت النتيجة (44-25)، لصالح ميامي في الربع الأول وسجل سبع من تسع رميات ثلاثية. وساند نيكولا يوكيتش زميله أديبايو عندما سجل 20 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة، فيما أحرز كيليل وير 19 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وأضاف خايمي جونيور 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل ست تمريرات حاسمة إلى زملائه.

وأما في باقي نتائج المباريات التي أقيمت، فجر اليوم السبت، فخسر تورونتو رابتورز على أرضه (122-116)، أمام ضيفه ميلووكي باكس، فيما سجل تراي يانغ رميتَين حرتين قبل 21 ثانية من النهاية ليمنح فريقه أتلانتا هوكس الفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك (111-107)، في حين انتصر نيويورك نيكس على ضيفه بوسطن سيلتيكس(105-95)، وخسر بروكلين نيتس أمام ضيفه كليفلاند كافاليرز (131-124).

كما وأحرز النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، 32 من أصل 49 نقطة في الشوط الأول واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة لفريقه لوس أنجليس ليكرز في فوزه على ضيفه مينيسوتا تمبرولفز (128 -110)، فيما تغلب سكرامنتو كينغز بفارق نقطة واحدة على ضيفه يوتا جاز (105-104)، في حين انتصر بورتلاند تريل بليزرز على ضيفه غولدن ستيت وريورز (139-119).