السلة الأميركية: موراي يُسجل 52 نقطة مع دنفر ناغتس

حقق فريق دنفر ناغتس فوزاً كبيراً على منافسه إنديانا بيسرز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة نجمه الأول جمال موراي، الذي استعرض على أرض الملعب وقدم مستوى استثنائياً وكبيراً، في وقت شهدت الجولة تفوق فريق ميلووكي باكس على ديترويت بيستونز.

وأنهى فريق دنفر ناغتس مواجهته أمام فريق إنديانا بيسرز (135-120)، فجر الخميس، التي ساهم فيها جمال موراي بصناعة هذا الفوز، إذ ورغم الشكوك التي حامت حول إمكانية مشاركة موراي أساسياً بسبب التواء كاحله الأيمن الاثنين الماضي، إلّا انه كان حاضراً وشكل سلاحاً فتاكاً عن الرميات الثلاثية، وسجل عشر ثلاثيات من 11 محاولة، ونجح في 19 من أصل إجمالي 25 محاولة، في مباراته الخامسة في مسيرته التي يسجل فيها 50 نقطة أو أكثر، منها مباراتان في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وأضاف الصربي نيكولا يوكيتش 24 نقطة وثماني متابعات و13 تمريرة حاسمة لفريق ناغتس الذي أنهى الربع الثاني مسجلاً 22 نقطة مقابل ثلاث نقاط فقط لبيسرز الذي يعاني بسبب كثرة الإصابات في صفوفه، بعد إنجاز وصوله إلى نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين في الموسم الماضي.

وفي مواجهة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، تفوق فريق ميلووكي باكس بعد خروج النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، من المواجهة بسبب الإصابة، على منافسه فريق ديترويت بيستونز (113-109)، وسقط أنتيتوكونمبو اليوناني أرضاً من دون أن يحتك مع أحد بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، وتمكن من مغادرة الملعب، قبل قرار استبعاده بسبب ما وصفه الفريق بداية بشد في ربلة الساق اليمنى. وتألق في صفوف فريق ميلووكي باكس كل من كيفن بورتر جونيور بتسجيله 26 نقطة وأضاف راين رولينز 22 نقطة وإيه جيه غرين 19 نقطة (11 منها في الربع الأخير).