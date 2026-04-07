السلة الأميركية: ماجيك يعزز آماله وقلق في سبيرز بإصابة ويمبانياما

- عزز أورلاندو ماجيك فرصه في التأهل المباشر للأدوار الإقصائية بفوزه على ديترويت بيستونز 123-107، حيث سجل باولو بانشيرو 31 نقطة، مما جعله يتساوى مع تشارلوت هورنتس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في المركز السابع في القسم الشرقي. - قاد ستيفون كاسل سان أنطونيو سبيرز للفوز على سيفنتي سيكسرز 115-102 بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة، بينما أثارت إصابة فكتور ويمبانياما القلق قبل الأدوار الإقصائية. - يسعى سان أنطونيو لاقتناص المركز الأول في القسم الغربي، بشرط الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة وخسارة أوكلاهوما سيتي ثاندر في ثلاث من آخر أربع مباريات.

عزز أورلاندو ماجيك حظوظه في التأهل التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه 123-107، اليوم الثلاثاء، على ضيفه ديترويت بيستونز. وتتأهل أول ستة أندية في القسمين الشرقي والغربي مباشرة إلى الأدوار الإقصائية في السلة الأميركية، بينما تتنافس الفرق من السابع إلى العاشر في كل قسم على أربعة مقاعد لإكمال دور 16.

وأحرز باولو بانشيرو 31 نقطة، وأضاف ديزموند بين 25 نقطة، وساهم أنتوني بلاك بتسجيل 14 نقطة من على مقاعد البدلاء، ليساعدوا ماجيك على تحقيق الانتصار الرابع في آخر خمس مباريات. ويتساوى ماجيك مع تشارلوت هورنتس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في المركز السابع في القسم الشرقي، ولكل منهم 43 انتصاراً من 79 مباراة. وكان غالين دورين ودانيس جينكينز أكثر من سجل نقاطاً لصالح بيستونز، بعدما أحرز كل منهما 18 نقطة في لقاء لم يلعب فيه ديترويت بكامل طاقته، إذ ضمن بالفعل احتلال المركز الأول في القسم الشرقي لأول مرة منذ موسم 2006-2007. وفي لقاء آخر، حقق ستيفون كاسل ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما أحرز 19 نقطة وقدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 115-102 على ضيفه سيفنتي سيكسرز.

وأرخت إصابة العملاق الفرنسي فكتور ويمبانياما بظلالها على فوز فريقه، وأدخلت القلق إلى قلوب جماهيره، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. وبعد بداية ممتازة في تكساس، سقط ويمبانياما (2.24 متر) أرضاً واشتكى من ألم في الأضلاع إثر اصطدامه ببول جورج أثناء هجمة مرتدة. وتوجه ابن الـ 22 عاماً إلى غرفة الملابس في وقت مبكر من الربع الثاني لتلقي العلاج، لما وصفه الفريق بأنه كدمة في الضلع الأيسر. وعاد ويمبانياما، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري، إلى أرض الملعب ليخوض بضع دقائق إضافية في نهاية الشوط الأول، لكنه غاب عن الثاني.

ويواصل سان أنطونيو، الذي حقق 60 انتصاراً مقابل 19 خسارة، سعيه لاقتناص المركز الأول في القسم الغربي، لكنه مطالب بالفوز في آخر ثلاث مباريات له في الموسم الاعتيادي، والتي ستقام جميعها على ملعبه، مع خسارة أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر الحالي لثلاث من آخر أربع مباريات، لتحقيق هذا الهدف. وفي بقية المباريات، فاز نيويورك نيكس على أتالانتا هوكس 108-105، وكليفلاندا كافالييرز على ممفيس غريزليس 142-126 ، ودنفر ناغتس على بورتلاند ترايل بليزرز 137-132 بعد الوقت الإضافي.