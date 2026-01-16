السلة الأميركية: ماجيك يتفوق على غريزليز في برلين

- حقق أورلاندو ماجيك فوزاً مثيراً على ممفيس غريزليز بنتيجة 118-111، بفضل الأداء الاستثنائي للأخوين فاغنر وباولو بانكيرو الذي سجل 26 نقطة و13 متابعة، رغم تقدم غريزليز بفارق 20 نقطة في الشوط الأول. - في مباراة أخرى، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على روكتس 111-91، ليعزز صدارته في المنطقة الغربية، حيث تألق شاي غلجيوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين، بينما قدم جايلن وليامس عشر تمريرات حاسمة. - تعرض سان أنتونيو لموقف مقلق بعد إصابة فيكتور ويمبانياما، لكنه عاد ليسجل 22 نقطة ويقود سبيرز للفوز 119-101، بمساهمة ستيفون كاسل وستة لاعبين آخرين سجلوا عشر نقاط أو أكثر.

خطف فريق أورلاندو ماجيك فوزاً مثيراً على منافسه ممفيس غريزليز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في مواجهة قدم فيها نجوم ماجيك مستوى استثنائياً على أرض الملعب، وخصوصاً النجمين الألمانيين، فرانس وموريتس فاغنر اللذين لعبا أمام الجمهور الألماني.

وحسم فريق أورلاندو ماجيك المواجهة أمام ممفيس غريزليز بالفوز (118-111)، فجر الجمعة، وبذل لاعبو غريزليز قصارى جهدهم لإفساد عودة الشقيقين فاغنر، فرانتس وموريتس، إلى موطنهما للعب في العاصمة برلين على ملعب "أوبر أرينا"، قبل السفر إلى لندن الأحد لخوض اللقاء الثاني المرتقب بينهم، وتقدّم غريزليز بفارق وصل إلى 20 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يُحكم ماجيك قبضته الدفاعية ليقلب الطاولة، واستقبل أورلاندو 39 نقطة في الربع الأول، لكنه لم يسمح لغريزليز سوى بتسجيل 40 نقطة فقط في الربعين التاليين.

وسجل فرانس فاغنر 18 نقطة في المباراة، وبرز أيضاً باولو بانكيرو بوصفه أفضل هداف في صفوف ماجيك برصيد 26 نقطة و13 متابعة، وأضاف أنتوني بلايك 21 نقطة وست متابعات وسبع تمريرات حاسمة، في المقابل، تألق مع الخاسر جارين جاكسون جونيور بتسجيله 30 نقطة، لكن بعد بداية هجومية قوية، لم يُسجل غريزليز سوى 33.3% من محاولاته في الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، فاز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، على روكتس (111-91)، ليرفع رصيده في صدارة المنطقة الغربية إلى 35 فوزاً مقابل سبع خسارات، وسجل شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 20 نقطة، وأضاف تشيت هولمغرين 18 نقطة لثاندر الذي تفوق على روكتس بنتيجة (34-16) في الربع الأخير ليحسم المباراة، كما وسجل جايلن وليامس ست نقاط فقط، لكنه قدّم عشر تمريرات حاسمة من دون أن يخسر الكرة، ليُحافظ على فعالية هجوم ثاندر.

وعلى ملعب "فروست بنك سنتر" في سان أنتونيو، تعرض سان أنتونيو لموقف أثار خوف الجماهير عندما اصطدمت ركبة نجمه فيكتور ويمبانياما بركبة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من ميلووكي باكس بعد دقائق من بداية المباراة، ليغادر العملاق الفرنسي الملعب متوجهاً إلى غرفة الملابس، ثم عاد "ويمبي" مع بداية الشوط الثاني ليسجل 22 نقطة مع عشر متابعات، وقاد سبيرز للفوز (119-101)، وأضاف ستيفون كاسل 19 نقطة وعشر متابعات، بينما سجل ستة لاعبين من سبيرز عشر نقاط أو أكثر.