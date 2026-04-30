السلة الأميركية: ليكرز يفشل مجدداً في حسم التأهل

- فشل لوس أنجليس ليكرز في التأهل للدور الثاني من بلاي أوف المنطقة الغربية بعد خسارته أمام هيوستن روكتس (99-93)، مما قلص السلسلة إلى (3-2) لصالح ليكرز. سجل غاباري سميث جونيور 22 نقطة وتاري إيسون 18 نقطة، بينما أضاف ألبيرين شينغون 14 نقطة لروكتس. - رغم عودة ريفز، لم يتمكن ليكرز من الفوز على أرضه، بينما غاب كيفن دورانت عن روكتس بسبب الإصابة. لم يسبق لأي فريق أن عاد من تأخر (3-صفر) للفوز بسلسلة في تاريخ الدوري. - تجنب ديترويت بيستونز الخروج من الأدوار الإقصائية بفوزه على أورلاندو ماجيك (116-109)، بفضل كايد كانينغهام الذي سجل 45 نقطة، محققاً رقماً قياسياً للفريق في البلاي أوف.

فشل فريق لوس أنجليس ليكرز مجدداً في حسم تأهله إلى الدور الثاني من بلاي أوف المنطقة الغربية في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بالخسارة أمام فريق هيوستن روكتس، في وقت تجنب فريق ديترويت بيستونز الخروج من الأدوار الإقصائية بفوزه على أورلاندو ماجيك.

وحرم فريق هيوستن روكتس منافسه فريق لوس أنجليس ليكرز من التأهل إلى الدور الثاني في بلاي أوف دوري السلة الأميركي للمحترفين، بالفوز عليه (99-93)، فجر الخميس، لتتقلص السلسلة إلى (3-2) بين الفريقين، بعد أن كان ليكرز فاز في أول ثلاث مباريات من أصل سبع في السلسلة، وسجل غاباري سميث جونيور 22 نقطة وأضاف تاري إيسون 18، ليلعبا الدور الرئيس في تقليص النتيجة في هذه السلسلة إلى (3-2)، وأضاف التركي ألبيرين شينغون 14 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة لروكتس الذي يعود إلى ملعبه في المواجهة المقبلة من أجل محاولة إدراك التعادل وفرض مباراة سابعة حاسمة.

وسقط فريق لوس أنجليس ليكرز على أرضه رغم عودة ريفز من الإصابة ورغم استمرار افتقاد روكتس خدماتِ نجمِه كيفن دورانت الذي غاب عن أربع من أصل خمس مباريات في السلسلة بسبب الإصابة، ولم يسبق لأي فريق أن عاد من تأخر (3-صفر) للفوز بسلسلة في الـ"بلاي أوف" في تاريخ الدوري، لكن فريق هيوستن روكتس قطع نصف الطريق، ومن بين 159 فريقاً استهلوا سلسلة بتأخر (3-صفر)، لم ينجح سوى أربعة في فرض مباراة سابعة.

رياضات أخرى روكتس يؤجل تأهل ليكرز بفوز كبير وعودة موفقة لويمبانياما

وسجل ليبرون جيمس 17 من أصل نقاطه الـ25 في الشوط الثاني وأضاف سبع مريرات حاسمة، لكن ليكرز تلقى خسارته الثانية توالياً بعدما خطف المباراة الثالثة بعودة غير متوقعة في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، ولم يسبق لأي فريق لعب معه جيمس أن أهدر تقدماً (2-صفر) في سلسلة من الـ"بلاي أوف" خلال مسيرته الممتدة على مدى 23 عاماً.

وعلى غرار روكتس، تجنب ديترويت بيستونز الذي أنهى الموسم المنتظم في دوري السلة الأميركية للمحترفين/ في صدارة المنطقة الشرقية، الخروج من الدور الأول بفوزه على ضيفه ماجيك (116-109)، بفضل نجمه كايد كانينغهام، وسجل كانينغهام 45 نقطة، محققاً رقماً قياسياً للفريق في الـ"بلاي أوف"، بينها تسديدة قبل 32 ثانية على النهاية، في حين سجل باولو بانكيرو 45 نقطة لفريق الخاسر.