السلة الأميركية: ليبرون جيمس يذرف الدموع خلال تكريم كليفلاند

- ذرف ليبرون جيمس الدموع خلال تكريمه بمقطع فيديو لمسيرته في دوري السلة الأميركية، قبل خسارة فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام كليفلاند كافالييرز (129-99)، معبراً عن عدم اتخاذه قراراً بشأن مستقبله. - حظي جيمس بتشجيع حار من الجمهور خلال تقديمه في التشكيلة الأساسية، وسجل 11 نقطة، بينما قاد دونوفان ميتشل كليفلاند لانتصاره الخامس توالياً. - في مباريات أخرى، تألق فيكتور ويمبانياما بـ28 نقطة لسان أنتونيو، وسجل باولو بانكيرو 31 نقطة لأورلاندو، وميكال بريدجز 30 نقطة لنيويورك نيكس.

ذرف الأسطورة ليبرون جيمس (41 سنة)، الدموع خلال مشاهدته مقطع فيديو تكريماً لمسيرته في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، وذلك قبل المواجهة التي خسرها فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام منافسه فريق كليفلاند كافالييرز.

وخسر فريق لوس أنجليس ليكرز أمام منافسه كليفلاند كافالييرز (129-99)، فجر الخميس، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين. وقال جيمس بعد الخسارة الأكبر لليكرز هذا الموسم وبعد عرض الفيديو التكريمي: "لم أتخذ قراراً بشأن المستقبل، لكن من الممكن جداً أن يحدث ذلك. هذا الأمر يعني لي الكثير شخصياً لأني نشأت على بُعد 35 دقيقة جنوباً من هنا. لا أعرف ما يخبئه المستقبل. أحاول فقط أن أعيش اللحظة، وألا أعتبر الفرصة أمراً مفروغاً منه، وأن أكون حاضراً بكل جوارحي".

وحظي جيمس بتشجيع حار من جمهور غفير عند تقديمه في التشكيلة الأساسية، ومسح دموعه بمنشفة بينما وقف المشجعون وصفقوا له بحرارة خلال عرض خاص على شاشة بعنوان "مرحباً بعودتك إلى الوطن"، حيث سجل ليبرون، المتوج بلقب دوري السلة الأميركية أربع مرات، 11 نقطة في المواجهة، وأضاف إليها خمس كرات حاسمة وثلاث متابعات وسرقة واحدة.

وطغى إرث ليبرون الذي قاد كليفلاند للفوز باللقب بعد 52 عاماً من المحاولات الفاشلة، على أرقام دونوفان ميتشل صاحب الـ25 نقطة الذي قاد بها كليفلاند لانتصاره الخامس توالياً، فيما برز السلوفيني لوكا دونتشيتش بصفته أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة لصالح ليكرز صاحب المركز الخامس في المنطقة الغربية (28 فوزاً و18 خسارة)، كما سجل بروني جيمس، نجل ليبرون، ثماني نقاط.

وفي مباريات أخرى، سجل العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما أعلى رصيد في المباراة بـ28 نقطة و16 متابعة وخمس تصديات، وقاد سان أنتونيو سبيرز للفوز على هيوستن روكتس (111-99)، وأحرز الإيطالي باولو بانكيرو 31 نقطة لأورلاندو ماجيك في فوزه على ميامي هيت (133-124)، بينما سجل ميكال بريدجز 30 نقطة لنيويورك نيكس في الفوز على تورنتو رابتورز (119-92).