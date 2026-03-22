- حطّم ليبرون جيمس رقماً قياسياً جديداً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بعد مشاركته في 1612 مباراة، متجاوزاً روبرت باريش، وساهم في فوز لوس أنجليس ليكرز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 105-104. - قاد شاي غلجيوس-ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 132-111، مسجلاً 40 نقطة أو أكثر للمرة السابعة هذا الموسم، ليحقق ثاندر فوزه الـ11 توالياً. - شهدت مباراة ثاندر وويزاردز شجاراً قوياً أدى إلى طرد أربعة لاعبين، بعد اشتباك بين جايلن وليامس وجاستن شامبانيي، مما أثار توتراً كبيراً في الملعب.

حطّم الأسطورة ليبرون جيمس (41 سنة)، رقماً قياسياً جديداً في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، خلال المواجهة التي تفوق فيها فريقه لوس أنجليس ليكرز بصعوبة كبيرة على منافسه أورلاندو ماجيك، في ليلة شهدت تسجيل النجم، شاي ألكسندر غيلجيوس، 40 نقطة مع فريقه ثاندر.

وخاض ليبرون جيمس 1612 مباراة في الموسم المنتظم لدوري السلة الأميركية للمحترفين، وساهم في فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز الصعب على أورلاندو ماجيك (105-104)، وبات النجم البالغ 41 عاماً في الصدارة منفرداً، متقدماً بمباراة واحدة على صاحب الرقم السابق روبرت باريش الذي اعتزل عام 1997، ليحطّم الأسطورة رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الاحترافية.

وكان جيمس قد عادل رقم باريش، الخميس الماضي، بطريقة مذهلة، حين سجل ثلاثة أرقام مزدوجة خلال فوز ليكرز على ميامي هيت في فلوريدا، وأنهى جيمس اللقاء مع 12 نقطة وست متابعات وأربع تمريرات حاسمة، في حين ساهم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، مع ليكرز بتسجيل 33 نقطة، لكنه تلقى الخطأ الفني الـ16 هذا الموسم، ما يعني إيقافه عن مباراة فجر الثلاثاء المقبل أمام ديترويت بيستونز، إلا إذا جرى سحب المخالفة، وبهذا الفوز رفع ليكرز رصيده إلى 46 فوزاً مقابل 25 خسارة، معززاً موقعه في المركز الثالث للمنطقة الغربية.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، قاد الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على فريق واشنطن ويزاردز السبت، وسجل أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 40 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة هذا الموسم، ليقود ثاندر إلى فوزه الـ11 توالياً بنتيجة (132-111) خارج الديار.

وأضاف تشيت هولمغرين 18 نقطة و10 متابعات، فيما حقق إيزياه هارتنشتاين تسع نقاط و20 متابعة وعشر تمريرات حاسمة في مباراة شهدت طرد أربعة لاعبين إثر شجار قوي في الشوط الأول، وجاء الاشتباك قبل 27 ثانية من نهاية الربع الثاني، بعدما تقدم ثاندر (68-63)، حين احتفظ جايلن وليامس بالكرة بعد تسجيل سلة، واصطدم مرتين بجاستن شامبانيي لاعب واشنطن.

وتقدّم آيغاي ميتشل من أوكلاهوما سيتي لمواجهة شامبانيي، قبل أن يُصفَع على وجهه، ما أشعل العراك، ودفع الحكم نيت غرين شامبانيي للخلف لمحاولة تهدئة الموقف، بينما واصل ميتشل التقدّم، وفي تلك الأثناء تدافع عدد من اللاعبين، وسقطوا في كومة خلف خط النهاية، في محاولة من كل طرف لمساندة فريقه وسط الاشتباك، وبعد فكّ الاشتباك، قرّر الحكام طرد كل من شامبانيي ووليامس وميتشل وزميله كايسون والاس من ثاندر.