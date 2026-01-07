السلة الأميركية: ليبرون جيمس ودونتشيتش يتعملقان بـ60 نقطة مع ليكرز

- قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 111-103، بمشاركة فعالة من لوكا دونتشيتش، حيث سجل الثنائي 60 نقطة معًا، مما ساهم في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي للفريق. - رغم تسجيله 30 نقطة، لم يتمكن فيكتور ويمبانياما من إنقاذ سان أنتونيو سبيرز من الهزيمة أمام ممفيس غريزليز بنتيجة 105-106، مما خيب آمال اللاعب العائد من إصابة. - تألق أنتوني إدواردز بتسجيل 26 نقطة، ليقود مينيسوتا تمبروولفز للفوز على ميامي هيت 122-94، مما عزز موقع الفريق في المركز السادس بالمنطقة الغربية.

قاد النجم المخضرم ليبرون جيمس (41 عاماً)، فريقه لوس أنجليس ليكرز لفوزٍ متأخرٍ وصعب على نيو أورليانز بيليكانز متذيل الترتيب، بعدما سجل مع زميله السلوفيني، النجم لوكا دونتشيتش، 60 نقطة معًا بواقع 30 لكلّ لاعب، اليوم الأربعاء، ليفوز الفريق الأصفر بنتيجة 111-103 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ووصل ليكرز إلى الانتصار الثالث على التوالي والـ23 بشكلٍ عام مقابل 11 هزيمة، ليحتلّ المركز الثالث في المنطقة الغربية، خلفه المتصدر أوكلاهوما سيتي ثاندر والوصيف سان أنتونيو سبيرز، وذلك بفضل ليبرون جيمس ودونتشيتش، اللذين قلبا الطاولة على بيليكانز الذي كان متقدّمًا في نهاية الربع الثالث بنتيجة 86-79، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإيقاف الثنائي، والهروب من شبح هزيمة جديدة.

وفي لقاء آخر، لم تكن نقاط العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما الـ30 كافية للهروب من شبح الهزيمة، بعدما سقط سان أنتونيو سبيرز أمام ممفيس غريزليز 105-106، ليخيب أمل اللاعب الشاب، العائد من إصابة في الركبة داهمته خلال ليلة رأس السنة.

من جانب آخر، استطاع أنتوني إدواردز أن يلعب دور البطل رغم التخوف الذي سبق مباراة فريقه مينيسوتا تمبروولفز أمام ميامي هيت، بعد الحديث عن إصابة في قدمه، إذ سجل 26 نقطة ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 122-94، في حين أضاف الفرنسي رودي غوبير 13 نقطة و17 متابعة، ومواطنه جوان بيرانغيه ست نقاط في خمس دقائق، ليحتلّ الفريق حاليًا المركز السادس في المنطقة الغربية، بينما تراجع هيت للمركز الثامن في المنطقة الشرقية.

ويتكون الدوري من قسمين (الشرقي والغربي)، تتأهل أفضل 8 فرق من كلّ منطقة إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، حيث يتطلب الفوز بأربع مباريات للتأهل للجولة التالية، ويلتقي بطلا المنطقتين في النهائي بعد ذلك، ويُعتبر بوسطن سلتيك الفريق الأكثر تتويجياً في 18 مناسبة، وخلفه ليكرز بـ17 ثم غولدن ستايت ووريرز بسبعة ألقاب.