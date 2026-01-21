السلة الأميركية: لوكا دونتشيتش يقود ليكرز لفوزٍ مثير على ناغتس

- قاد لوكا دونتشيتش فريق لوس أنجليس ليكرز لفوز مثير على دنفر ناغتس بنتيجة 115-107، مسجلاً 38 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، بينما أضاف ليبرون جيمس 19 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة. - تغلب تورنتو رابتورز على غولدن ستايت ووريورز 145-127 بفضل تألق إيمانويل كويكلي الذي سجل 40 نقطة، في ظل غياب جيمي باتلر بسبب إصابة في الرباط الصليبي. - فاز هيوستن روكتس على سان أنتونيو سبيرز 111-106 بفضل أداء جماعي مميز، بينما تألق كوبي وايت في فوز شيكاغو بولز على لوس أنجليس كليبرز 138-110.

قاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش (26 عاماً)، فريق لوس أنجليس ليكرز لفوزٍ مثيرٍ على نظيره دنفر ناغتس بعد مباراة قوية للغاية شهدت تقلباً في النتيجة التي صبت بنهاية الأمر في مصلحة الفريق الأصفر 115-107 اليوم الأربعاء، وذلك بعد تسجيله 38 نقطة و13 متابعة حاسمة وعشر تمريرات حاسمة، في حين أضاف النجم المخضرم، صاحب الـ40 عاماً، ليبرون جيمس 19 نقطة وتسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وتقدّم ناغتس في الشوط الأول بنتيجة 71-57 بفضل 26 نقطة من الكندي جمال موراي، لكن الأمور تغيّرت في الشوط الثاني، بعدما قدّم ليكرز مستوى مميزاً من الناحية الدفاعية واستطاع إيقاف خطورة موراي بشكلٍ كبير، ليُسجل الفريق 58 نقطة مقابل 36 فقط لدنفر، ليرفع فريق مدينة لوس أنجليس رصيده إلى 26 فوزاً مقابل 16 هزيمة، بينما تعرّض ناغتس للهزيمة رقم 15 مقابل 29 فوزاً.

من جانب آخر سقط غولدن ستايت ووريورز في سان فرانسيسكو، بنتيجة 127-145 على تورنتو رابتورز، تزامناً مع غياب نجمه جيمي باتلر لإصابة تعرّض لها في وقتٍ سابقٍ بقطعٍ في الرباط الصليبي ما أكد غيابه عن مباريات الموسم المتبقية، في الوقت الذي سجل فيه اللاعب إيمانويل كويكلي 40 نقطة ليُساهم في انتصار فريقه رابتورز.

وفي هيوستن فاز روكتس على سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 111-106، بعد أداءٍ جماعي مميز أثمر عن تألق البديل ريد سيبارد بتسجيله 21 نقطة والتركي ألبيرين شنغون (20) والمخضرم كيفن دورانت (18)، بينما كان جوليان شامباني الأفضل لدى الخاسر بـ27 نقطة، في حين اكتفى العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بـ14 نقطة. وفي شيكاغو فاز بولز على لوس أنجليس كليبرز ضيفه 138-110، بعدما تألق كوبي وايت بتسجيله 27 نقطة بينها 6 ثلاثيات، في حين اكتفى جيمس هاردن بـ24 نقطة لدى الفريق الخاسر، في الوقت الذي سقط فيه مينيسوتا تمبروولفز أمام يوتا جاز بنتيجة 122-127، بعدما قدّم كيونتي جورج عرضاً مميزاً تكلل في تسجيله 43 نقطة.