السلة الأميركية: لوس أنجليس ليكرز يمدد عقد مدربه ريديك

أعلن نادي لوس أنجليس ليكرز المنافس في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، عن تمديد عقد مدربه، جي جي ريديك، وذلك قبل انطلاق موسم 2025-2026، المقرّر أن يبدأ رسمياً يوم الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن النادي لم يكشف رسمياً عن أي تفاصيل حول تمديد عقد المدرب البالغ من العمر 41 عاماً.

وقال رئيس عمليات كرة السلة في الفريق، روب بيلينكا، خلال مؤتمر صحافي، فجر الخميس، نشر الموقع الرسمي لنادي ليكرز تفاصيله: "تمديد عقد ريديك يعد اعترافاً بالثقة الدائمة به. نعتقد أنه مدرب رائع، يتمتع بصوت قوي، ويساعدنا حقاً في مواصلة ثقافة التميز التي يتسم بها فريق ليكرز. أردت فقط أن أوضح أن هذا ما نؤمن به، وما سنعتمد عليه، وما سيصقله لاعبونا مع استمرارنا في تطوير هويتنا. إن التخطيط طويل الأمد مفيد في بناء هذا الفريق مستقبلاً".

يُذكر أن ريديك انضم إلى نادي ليكرز في عام 2024، ووقع عقداً لمدة أربع سنوات بقيمة 432 مليون دولار، وفي عامه الأول قاده إلى المركز الثالث في المنطقة الغربية، لكن الفريق خرج من الدور الأول لـ"البلاي أوف" على يد مينيسوتا تيمبروولفز، رغم التعاقد مع العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش في منتصف الموسم والأداء الرائع لـ"الملك" ليبرون جيمس.