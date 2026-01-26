السلة الأميركية: كوري يقود ووريورز للفوز وسقوط ثاندر

- قاد ستيفن كوري فريق غولدن ستايت ووريورز للفوز على مينيسوتا تيمبروولفز بنتيجة 111-85، مسجلاً 26 نقطة رغم معاناته من أوجاع في الركبة، ليعادل بول بيرس في المركز الـ19 لأفضل المسجلين في تاريخ الدوري. - خسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام تورونتو رابتورز 103-101، حيث لعب إيمانويل كويكلي دوراً حاسماً بتسجيله ثلاثيتين متتاليتين، مما ساهم في الفوز الرابع توالياً لرابتورز. - تألق كواي لينارد بتسجيله 21 نقطة في الشوط الأول، ليقود لوس أنجليس كليبرز لفوز كبير على بروكلين نتس 126-86، في مباراة شهدت تألق جيمس هاردن وجون كولينز.

حقق فريق غولدن ستايت ووريورز فوزاً مهماً في دوري السلة الأميركية للمحترفين على حساب فريق مينيسوتا تيمبروولفز، بقيادة النجم ستيفن كوري (37 سنة)، في جولة شهدت خسارة بطل الدوري الموسم الماضي، أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وأنهى فريق غولدن ستايت ووريورز مواجهته أمام مينيسوتا تيمبروولفز بالفوز (111-85)، فجر الاثنين، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، وكانت الأمسية مميزة بالنسبة لكوري الذي يتصدر لائحة أفضل المسجلين من خارج القوس في تاريخ الدوري، إذ عادل بول بيرس في المركز الـ19 على لائحة أفضل المسجلين بالمجمل بعدما سجل 26 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 26397 نقطة.

وكان الشك يحوم حول مشاركة كوري مع ووريورز في اللقاء بسبب أوجاع في ركبته، لكنه خاضه من دون أن يكون في قمة عطائه ما أثر على نسبة نجاحه، إذ ترجم سبع محاولات فقط من أصل 18، في وقت نجح فيه كوري بجميع محاولاته التسع من خط الرميات الحرة وأضاف سبع تمريرات حاسمة، في المقابل سجل أنتوني إدواردز 32 نقطة مع 11 متابعة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب تيمبروولفز الخسارة الخامسة توالياً.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، خسر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب أمام منافسه تورونتو رابتورز (103-101)، وبفضل 23 نقطة مع 11 متابعة من إيمانويل كويكلي، ألحق رابتورز بمضيفه ثاندر حامل اللقب الخسارة الثانية توالياً والعاشرة هذا الموسم في 47 مباراة.

ولعب كويكلي الدور الرئيس في الفوز الرابع توالياً لرابتورز والـ29 هذا الموسم بتسجيله ثلاثيتين توالياً، ليمنح الضيوف التقدم 101-97 قبل دقيقة و16 ثانية على النهاية، وكان الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر أفضل لاعبي حامل اللقب بتسجيله 24 نقطة، لكنه اكتفى بثلاث فقط في الربع الأخير، ما ساهم في سقوط فريقه الذي يبقى رغم ذلك صاحب أفضل سجل في الغرب والدوري بشكل عام.

كما سجل كواي لينارد 21 من نقاطه الـ28 في الشوط الأول، ليقود لوس أنجليس كليبرز لفوزه الثامن في آخر تسع مباريات والحادي والعشرين هذا الموسم، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه بروكلين نتس (126-86)، في لقاء وصل خلاله الفارق بين الفريقين إلى 38 نقطة في الربع الثاني. تألق أيضاً جيمس هاردن بتسجيله 19 نقطة مع ست متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وأضاف جون كولينز 18 نقطة وجوردان ميلر 16 نقطة مع سبع متابعات، في وقت كان داني وولف (14 مع سبع متابعات) أفضل لاعبي نتس الذي مُني بخسارته العاشرة في آخر 11 مباراة والـ32 هذا الموسم.