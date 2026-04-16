السلة الأميركية: كوري يقود ووريورز لإقصاء كليبرز وتأهل سيكسرز

- قاد ستيفن كوري فريق غولدن ستايت ووريورز للفوز على لوس أنجليس كليبرز (126-121) بتسجيله ثلاثية حاسمة، مما أبقى على آمال الفريق في التأهل إلى "البلاي إن" وبلوغ الأدوار الإقصائية، رغم غيابه عن 27 مباراة بسبب إصابة في الركبة. - فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تغلب على أورلاندو ماجيك (109-97) بفضل تألق تايريس ماكسي، ليضمن المركز السابع في المنطقة الشرقية ويواجه بوسطن سلتيكس في الدور الأول من "البلاي أوف". - سيواجه ووريورز فينيكس صنز لحجز المركز الثامن في المنطقة الغربية، بينما يسعى أورلاندو ماجيك لانتزاع المركز الثامن في المنطقة الشرقية بمواجهة شارلوت هورنتس.

أقصى فريق غولدن ستايت ووريورز منافسه فريق لوس أنجليس كليبرز من بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة النجم، ستيفن كوري (38 سنة)، الذي ساهم في صناعة هذا الفوز المهم للإبقاء على آماله في التأهل إلى "البلاي إن" وبلوغ الأدوار الإقصائية.

وتفوق فريق غولدن ستايت ووريورز على منافسه لوس أنجليس كليبرز (126-121)، فجر الخميس، وساهم النجم ستيفن كوري في صناعة هذا الفوز بتسجيله ثلاثية التقدم قبل 50 ثانية من النهاية، وتخطّى كوري المتوّج بلقب دوري السلة الأميركية للمحترفين أربع مرات، والذي غاب عن 27 مباراة بين فبراير/شباط وبداية شهر إبريل/نيسان بسبب إصابة مزعجة في الركبة، بدايته البطيئة في الشوط الأول، منهياً اللقاء برصيد 35 نقطة.

وسجّل النجم ستيفن كوري سبع رميات ثلاثية من أصل 12 محاولة، مساهماً بذلك في عودة فريقه الذي كان متأخراً معظم فترات المباراة، بعدما قلّص فارقاً بلغ 13 نقطة في الربع الرابع، ومنحت ثلاثيته الأخيرة التقدم لووريورز (120-117)، قبل المحافظة على تفوقه وإقصاء كواهي لينارد وفريق لوس أنجليس كليبرز من منافسات "البلاي أوف".

وسيتعيّن على ووريورز، الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز العاشر بالمنطقة الغربية، الفوز بمباراة إضافية لبلوغ "البلاي أوف"، عندما يواجه فينيكس صنز فجر السبت المقبل، وسيحجز من يخرج فائزاً من تلك المباراة المركز الثامن في المنطقة الغربية، ويضرب موعداً في الدور الأول من "البلاي أوف" مع حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر في المنطقة الغربية.

كما سجّل البرازيلي غي سانتوس واللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة لكل منهما لصالح ووريورز، فيما أحرز الدومينيكاني آل هورفورد أربع رميات ثلاثية في الربع الرابع، في حين قاد الكندي بينيديكت ماثورين كليبرز بتسجيله 23 نقطة، وأضاف لينارد وداريوس غارلاند 21 نقطة لكل منهما، لكن لينارد اكتفى بنقطتين فقط في الربع الأخير.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركي للمحترفين، تغلّب فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك (109-97)، ضارباً بذلك موعداً مع فريق بوسطن سلتيكس في الدور الأول من الـ"بلاي أوف"، وسجّل اللاعب تايريس ماكسي 31 نقطة في المواجهة، ليتصدر خمسة لاعبين من فيلادلفيا أنهوا المباراة برصيد عشر نقاط أو أكثر، الوافد الجديد دجيه إدجكومب 19 نقطة مع 11 متابعة، في وقت دخل أندريه دروموند من مقاعد البدلاء، فسجّل 14 نقطة مع عشر متابعات وثلاث سرقات وثلاثة تصديات.

وضمِن فوز سيكسرز في بطولة الـ"بلاي إن"، في ظل غياب نجمه العملاق جويل إمبيد الذي يواصل التعافي من عملية استئصال الزائدة الدودية، المركز السابع في المنطقة الشرقية وسلسلة أمام سلتيكس صاحب المركز الثاني في الدور الأول من الـ"بلاي أوف"، أما ماجيك الذي قاده ديزموند باين بتسجيله 34 نقطة، فسيحصل على فرصة أخيرة لانتزاع المركز الثامن في المنطقة الشرقية، عندما يستضيف شارلوت هورنتس الذي أقصى ميامي هيت بفوز مثير (127-126).