السلة الأميركية: كوري يقود ووريورز إلى الفوز وبراون يسجل 50 نقطة

حقق فريق غولدن ستايت ووريورز فوزاً مهماً في دوري السلة الأميركية للمحترفين بقيادة نجمه، ستيفن كوري، العائد إلى التشكيلة بعد غياب بسبب الإصابة، في جولة شهدت وضع دالاس مافريكس حداً لسلسة خسائره وحقق انتصاراً على هيوستن روكتس.

وتفوق فريق غولدن ستايت ووريورز على منافسه يوتا جاز (123-114)، فجر الأحد، في جولة جديدة من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وساهم النجم، ستيفن كوري، في صناعة هذا الفوز بتسجيله 20 من أصل 31 نقطة له في الربع الثالث المثير، وعاد كوري إلى الملاعب بعد غيابه عن مباراة بسبب التواء تعرض له على مستوى الكاحل الأيسر.

وأحرز كوري ست رميات ثلاثية من أصل 12 محاولة، وصنع خمس تمريرات حاسمة، كما ساهم جيمي باتلر، العائد بعد غيابه عن مباراة بسبب المرض، وكوينتن بوست برصيد 15 نقطة لكل منهما لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز الذي تعرض لخسارة قاسية على أرضهم يوم الجمعة الماضي أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في غياب كوري وباتلر ودرايموند غرين.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تألق جناح فريق بوسطن سلتيكس، جايلن براون بتسجيله 50 نقطة ليقود فريقه إلى إنهاء سلسلة انتصارات كليبرز التي بلغت ست مباريات، بفوز كبير (146-115)، على حساب فريق لوس أنجليس كليبيرز، وأصاب براون السلة في 18 من أصل 26 محاولة، بينها ست رميات ثلاثية من أصل عشر، كما وساعده ديريك وايت بتسجيل 29 نقطة في انتصار مريح من البداية إلى النهاية.

في المقابل، وضع دالاس مافريكس حداً لسلسة هزائمه الأربع وحقق انتصاراً على هيوستن روكتس الذي كان في سلسلة انتصارات مماثلة، بفوزه (110-104)، وسجل أنتوني ديفيس 26 نقطة مع 12 متابعة، في وقت أحرز اللاعب ماكس كريستي 24 نقطة بعد نجاحه في أربع رميات ثلاثية من أصل ست محاولات لصالح فريق مافريكس.

كما واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصاراته في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بفوزه الثالث توالياً على حساب نيويورك نيكس (130-119)، بفضل 36 نقطة من تايريس ماكسي، في وقت أضاف الواعد في جاي إيدجكومب من باهاماس والنجم جويل إمبيد 26 نقطة لكل منهما، مع عشر متابعات لإمبيد في انتصار مقنع على أرض الملعب.