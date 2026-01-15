السلة الأميركية: كليبيرز يواصل انتفاضته بقيادة هاردن ولينارد

- واصل لوس أنجليس كليبرز تألقه في دوري السلة الأميركية بفوزه على واشنطن ويزاردز (119-105)، بفضل تألق كواي لينارد وجيمس هاردن، محققاً انتصاره الرابع توالياً. - قاد دونوفان ميتشل كليفلاند كافالييرز للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (133-107)، بينما تلقى سيكسرز خسارته الـ17 في 39 مباراة. - حقق دنفر ناغتس فوزه الثالث توالياً على دالاس مافريكس (118-109)، وقاد نيكولا فوتشيفيتش شيكاغو بولز لفوز مثير على يوتا جاز (129-126).

واصل فريق لوس أنجليس كليبرز انتفاضته في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين "أن بي إيه"، بفوزه على منافسه فريق واشنطن ويزاردز، ليُتابع عروضه القوية في الدوري بعد البداية المتعثرة في الموسم الجديد وتحقيق عدد انتصارات قليل جداً.

وحسم فريق لوس أنجليس كليبرز مواجهته أمام واشنطن ويزاردز بالفوز (119-105)، فجر اليوم الخميس، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليواصل صحوته القوية. فبعدما بدأ الموسم بستة انتصارات فقط في أول 27 مباراة، حقق كليبرز فوزه الرابع توالياً والـ11 في آخر 13 مباراة، بفضل جهود كواي لينارد وجيمس هاردن، إذ سجل الأول 33 نقطة في 30 دقيقة، بينها سبع ثلاثيات من أصل 11 محاولة، والثاني 22 مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وسيطر كليبرز تماماً على اللقاء ووصل الفارق بينه وبين ضيفه حتى 24 نقطة بعدما حسم الربع الأول (37-22)، والثاني (33-29)، قبل أن يعود ويزاردز بعض الشيء إلى الأجواء في الربع الثالث الذي كان فيه الأفضل (38-26)، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبه الخسارة الرابعة توالياً والـ29 في 39 مباراة رغم جهود كايشون جورج (23 نقطة) وكريس ميدليتون (17 نقطة).

Kawhi Leonard did Kawhi Leonard things tonight...



🖐️ 33 PTS

🖐️ 4 STL

🖐️ 7 3PM (ties career-high)



Clippers have won 11 of their last 13 games! pic.twitter.com/c2JuQdxacp — NBA (@NBA) January 15, 2026

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، سجل دونوفان ميتشل 35 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وداريوس غارلاند 20 قبل أن يخرج من الملعب في أواخر الربع الثالث بسبب إصابة في قدمه اليمنى، في الفوز الـ23 لفريق كليفلاند كافالييرز والذي كان كبيراً على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (133-107)، وكانت مباراة للنسيان بالنسبة لسيكسرز الذي واجهه جمهوره بصافرات الاستهجان خلال وقت مستقطع في الربع الثالث بعدما وجد نفسه متخلفاً (53-75)، في طريقه لتلقي الخسارة الـ17 في 39 مباراة، رغم جهود جويل إمبيد (20 نقطة) وبول جورج (17 نقطة).

وبفضل 33 نقطة من الكندي جمال موراي و22 من آرون غوردون، حقق فريق دنفر ناغتس فوزه الثالث توالياً والخامس في آخر ست مباريات والـ28 هذا الموسم، وجاء مريحاً على حساب مضيفه دالاس مافريكس (118-109)، في لقاء وصل خلاله الفارق بين الفريقين حتى 23 نقطة، رغم جهود ناجي مارشل (24 نقطة) وبراندون وليامس (20 مع سبع متابعات) لصاحب الأرض.

وقاد المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش فريقه شيكاغو بولز لفوز قاتل على ضيفه يوتا جاز صاحب المركز الـ13 في المنطقة الغربية، بتسجيله سلة الحسم (129-126)، قبل أربع ثوانٍ على النهاية، لتذهب النقاط الـ43 التي سجلها برايس سنسابو للضيوف سدى. وكان فوتشيفيتش أفضل لاعب في بولز الذي حقق انتصاره الـ19 في 40 مباراة، بعدما أنهى اللقاء برصيد 35 نقطة، في وقت سجل خمسة بدلاء عشر نقاط أو أكثر ليعوضوا غياب النجم الأسترالي جوش غيدي الذي يعاني من إصابة عضلية.