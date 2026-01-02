السلة الأميركية: كليبرز يواصل صحوته وفوز رابع توالياً لهيت وروكتس

- واصل لوس أنجليس كليبيرز انتصاراته في دوري السلة الأميركية للمحترفين بفوزه السادس توالياً على يوتا جاز، بقيادة كاواي ليونارد الذي سجل 45 نقطة، وجيمس هاردن الذي أضاف 20 نقطة، رغم تراجعهم للمركز الـ11 في المنطقة الغربية. - حقق ميامي هيت فوزه الرابع توالياً بتغلبه على ديترويت بيستونز، بفضل تألق نورمن باول الذي سجل 36 نقطة، بينما ساهم خايمي خاكيس وأندرو ويغينز في تعزيز الفوز. - فاز هيوستن روكتس على بروكلين نتس بفضل كيفت دورانت الذي سجل 22 نقطة، وأمين تومسون الذي أضاف 23 نقطة، محققين فوزهم الرابع توالياً.

واصل فريق لوس أنجليس كليبيرز صحوته في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين بتحقيقه الفوز السادس توالياً بقيادة النجم، كاواي ليونارد، على حساب يوتا جاز، في جولة شهدت تحقيق كل من ميامي هيت وهيوستن روكتس للانتصار الرابع توالياً في بطولة الدوري.

وتفوق فريق لوس أنجليس كليبيرز على منافسه يوتا جاز (118-101)، فجر الجمعة، في المواجهة التي شهدت تسجيل النجم، كاواي ليونارد، 45 نقطة مع سبع متابعات في المباراة، ويأتي الفوز السادس توالياً لفريق كليبرز والذي ساهم فيه أيضاً النجم، جيمس هاردن، بتسجيله 20 نقطة، بعد سلسلة من خمس خسارات متتالية وعشرة في 11 مباراة.

ورغم هذه السلسلة من الانتصارات، ما زال فريق لوس أنجليس كليبرز في المركز الـ11 في ترتيب المنطقة الغربية برصيد 12 فوزاً فقط مقابل 21 خسارة، وهو السجل نفسه لفريق جاز الذي تجاوز أربعة من لاعبيه حاجز الـ15 نقطة في المباراة، وأبرزهم كايل أندرسون (22 نقطة مع ثماني متابعات) وبرايس سنسابو (20 نقطة).

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حقق فريق ميامي هيت فوزه الرابع توالياً في الدوري عندما تفوق على فريق ديترويت بيستونز (118-112)، وساهم اللاعب، نورمن باول، في صناعة هذا الفوز بتسجيل 36 نقطة في المباراة، كما وتألق باول من خارج القوس بتسجيله سبع ثلاثيات، في وقت أضاف المكسيكي الأصل خايمي خاكيس 19 نقطة من مقاعد البدلاء والكندي أندرو ويغينز 17 نقطة وبام أديبايو 15 نقطة مع 14 متابعة في الفوز الـ19 لهيت في 34 مباراة.

في المقابل مُني بيستونز بهزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات والتاسعة هذا الموسم مقابل 25 فوزاً، لكنه بقي في صدارة المنطقة الشرقية وصاحب ثاني أفضل سجل في الدوري خلف متصدر الغرب أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب (29 فوزاً وخمس خسارات)، وكان كايد كانينغهام أفضل لاعبي بيستونز بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

كما وحقق فريق هيوستن روكتس فوزه الرابع توالياً أيضاً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، على حساب منافسه بروكلين نتس (120-96)، وساهم كيفت دورانت في صناعة هذا الفوز، حيثُ سجل 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، في وقت أضاف أمين تومسون 23 نقطة بعدما نجح في عشرة من أصل 12 محاولة في المواجهة.