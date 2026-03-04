- قاد الأداء الجماعي فريق كليفلاند كافالييرز للفوز على ديترويت بيستونز بنتيجة 113-109، بفضل تألق جايلون تايسون الذي أحرز 22 نقطة، رغم غياب النجم دونوفان ميتشل، ليعزز الفريق موقعه في المركز الرابع بالمنطقة الشرقية. - فاز سان أنتونيو سبيرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 131-91، بفضل مجهود جماعي حيث تجاوز ثمانية لاعبين حاجز العشر نقاط، وكان ديفن فاسيل وديلان هاربر الأفضل بتسجيل 22 نقطة لكل منهما. - حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزاً مهماً على شكياغو بولز بنتيجة 116-108، رغم غياب النجم شاي غلجيوس-ألكسندر، وكان جاريد ماكاين وأيزياه جو الأفضل بتسجيل 20 و19 نقطة على التوالي.

قاد الأداء الجماعي فريق كليفلاند كافالييرز للفوز على نظيره ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، بنتيجة 113-109، اليوم الأربعاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، رغم غياب نجمه المصاب دونوفان ميتشل، وذلك بفضل تألق مجموعة من اللاعبين على رأسهم جايلون تايسون الذي أحرز 22 نقطة.

وساهم في انتصار كافالييرز الأخير كلّ من المخضرم جيمس هاردن وإيفان موبلي بتسجيل كل منهما 18 نقطة على التوالي، ليحقق الفريق الفوز التاسع والثلاثين هذا الموسم مقابل 24 هزيمة، ليعزز موقعه في المركز الرابع بترتيب المنطقة الشرقية، بعد الأداء المميز من الناحية الدفاعية والهجومية، إذ عرف المدرب كيني أتكينسون كيفية السيطرة على نجوم بيستونز، بعدما اكتفى كايد كانينغهام بـ24 نقطة، رغم بقاء فريقه في صدارة الشرق بـ45 فوزاً مقابل 15 هزيمة.

من جانبه، فاز سان أنتونيو سبيرز خارج أرضه على نظيره فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 131-91 وسط صدمة من مشجعي أصحاب الدار الذين غادروا المدرجات قبل نهاية الوقت الرسمي، تحديداً حين وصل الفارق إلى 49 نقطة في أواخر الربع الثالث، وذلك بعد مجهود جماعي تجاوز خلاله ثمانية لاعبين حاجز العشر نقاط، وكان أفضلهم كلّ من ديفن فاسيل وديلان هاربر بـ22 نقطة لكل منهما.

بدوره، حقق حامل لقب الموسم الماضي أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزاً مهماً بغياب نجمه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر بسبب إصابة في عضلات المعدة، وجاء انتصاره هذه المرة على شكياغو بولز بنتيجة 116-108، وكان أفضل مسجليه جاريد ماكاين بتسجيله 20 نقطة، وأيزياه جو 19 نقطة.

وفي بقية المباريات، حقق نيويورك نيكس فوزه الخامس في آخر ست مباريات حين تفوّق على مضيفه تورونتو رابتورز 111-95، ليصل للانتصار الثاني عشر توالياً على الفريق الكندي بفضل جهود جايلن برونسون، الذي أحرز 26 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة، والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (21 مع 12 متابعة)، في حين تفوق لوس أنجليس ليكرز على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 110-101، بعد 27 نقطة مع عشر متابعات وسبع تمريرات حاسمة للنجم السلوفيني لوكا دونتشيتش.