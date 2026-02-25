السلة الأميركية.. كافالييرز يهزم نيكس وإنجازٌ تاريخي للموهبة نوبل

- قاد جيمس هاردن فريق كليفلاند كافالييرز للفوز على نيويورك نيكس 109-94، مسجلاً 20 نقطة، ويطمح لتحقيق لقبه الأول في مسيرته مع فريقه الذي يحتل المركز الرابع في المنطقة الشرقية. - أنتوني إدواردز تألق بتسجيل 34 نقطة ليقود مينيسوتا تمبروولفز للفوز على بورتلاند تريل بلايزرز 124-121، بينما عزز أوكلاهوما سيتي ثاندر صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على تورنتو رابتورز 116-107. - تشارلوت هورنتس تفوق على شيكاغو بولز 131-99 بفضل كون نوبل الذي أصبح أسرع لاعب يصل إلى 200 رمية ثلاثية في تاريخ الدوري بعمر 20 عاماً.

فاز فريق كليفلاند كافالييرز على ضيفه نيويورك نيكس 109-94 في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، اليوم الأربعاء، في المباراة التي شارك فيها المنضمّ حديثاً ببداية شهر فبراير/ شباط الجاري، النجم المخضرم جيمس هاردن (36 عاماً)، مُحرزاً 20 نقطة، وهو الذي يطمح إلى تحقيق اللقب الأول في مسيرته.

ويُدرك هاردن، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة عام 2018، أن حلم التتويج الأول باللقب الأول ممكنٌ للغاية مع فريق يحتلّ حالياً المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية متساوياً مع نيكس الثالث برصيد 37 فوزاً مقابل 22 هزيمة لكلّ منهما، وذلك بوجود أسماء أخرى قادرة على صناعة الفارق، مثل دونوفان ميتشل الذي كان أفضل مسجلي فريقه برصيد 23 نقطة.

وفي لقاءٍ آخر سجل أنتوني إدواردز 34 نقطة، ليقود فريقه مينيسوتا تمبروولفز إلى فوز صعب على بورتلاند تريل بلايزرز بنتيجة 124-121، ليتابع تقديم مستويات كبيرة، بعدما كان قد توّج جهوده الفردية بحصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة كلّ النجوم هذا الشهر، في الوقت الذي فاز فيه أوكلاهوما سيتي ثاندر على تورنتو رابتورز 116-107 ليعزز صدارته للمنطقة الغربية ببلوغه الانتصار الـ45 مقابل 14 هزيمة.

وخلال بقية المواجهات تفوق تشارلوت هورنتس على شيكاغو بولز 131-99، بفضل لاعبه الصاعد كون نوبل، الذي وصل إلى رميته الثلاثية الـ200 بعمر العشرين عاماً، ليُصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري، وذلك خلال 58 مباراة فقط. أما فيلادلفيا سفنتي سيكسر، فقد انتصر على إنديانا بايسرز بنتيجة 135-114، وأتلانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 119-98، وبوسطن سلتيكس على فينيكس صنز 97-81.