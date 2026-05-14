السلة الأميركية: كافالييرز يقترب من نهائي المنطقة الشرقية

- اقترب كليفلاند كافالييرز من نهائي المنطقة الشرقية بعد فوزه على ديترويت بيستونز (117-113) في مباراة مثيرة بعد التمديد، بفضل تألق جيمس هاردن الذي سجل 30 نقطة، مما جعل الفريق يتقدم (3-2) في سلسلة المباريات. - ساهم دونوفان ميتشل وماكس ستراس وغاريت ألن في تعزيز فوز كافالييرز، بينما يسعى بيستونز للفوز في المباراة القادمة لفرض مباراة سابعة حاسمة. - حذر جيمس هاردن من الاستهانة بديترويت، بينما أكد مدرب بيستونز على القتال حتى النهاية لإعادة السلسلة إلى ديترويت.

اقترب فريق كليفلاند كافالييرز من المباراة النهائية في المنطقة الشرقية لبلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر تفوقه على فريق ديترويت بيستونز بعد التمديد، ليُصبح على بُعد مباراة واحدة فقط من التأهل إلى النهائي الكبير.

وحسم كليفلاند كافالييرز المواجهة أمام منافسه ديترويت بيستونز على أرض الأخير بالفوز (117-113)، فجر الخميس، بعد التمديد، وساهم النجم المخضرم، جيمس هاردن، في صناعة الفوز بتسجيله 30 نقطة لكافالييرز الذي حقّق فوزه الأول خارج أرضه في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، ليتقدم في سلسلة المباريات السبع من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية (3-2)، ويملك كافالييرز الآن فرصة حسم السلسلة عندما يستضيف المباراة السادسة السبت المقبل، علماً أن الفائز سيواجه فريق نيويورك نيكس في نهائي المنطقة.

وأنهى دونوفان ميتشل اللقاء بتسجيله 21 نقطة لمصلحة فريق كليفلاند كافالييرز وأضاف ماكس ستراس 20 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء وغاريت ألن 16 نقطة مع عشر متابعات، في وقت أضاف كانينغهام إلى رصيده الشخصي تسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات، كما أسهم دينيس جنكينز بتسجيل 19 نقطة لفريق بيستونز الذي يحتاج الآن إلى الفوز في كليفلاند من أجل فرض مباراة سابعة وحاسمة في ديترويت.

وتحدث جيمس هاردن بعد نهاية المواجهة أمام الصحافيين في مؤتمر صحافي وحذر من الاستسهال بمواجهة فريق ديترويت بيستونز السادسة وقال: "إنهم فريق دفاعي صعب جداً، صعب جداً. رأينا ما فعلوه، عادوا من تأخر (3-1)، وعليه يجب منذ بداية المباراة أن نكون في كامل تركيزنا، وأن نُركز على التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة من أجل حسم السلسلة".

في المقابل رد مدرب ديترويت بيستونز، جي بي بيكرستاف، على هاردن، مؤكداً أن فريقه لن يستسلم بسهولة وأنه سيُقاتل حتى النهاية وقال: "لن نُغادر من دون قتال، هذه هي هويتنا. مررنا بهذا الموقف من قبل، وتمكنا من تجاوزه. أتوقع أن يكون لاعبونا في جهوزية ذهنية عالية، وأن يقدموا أداءً تنافسياً قوياً، وأن يعيدوا هذه السلسلة إلى ديترويت".