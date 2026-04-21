السلة الأميركية: كافالييرز يتقدم على رابتورز في البلاي أوف

تابع فريق كليفلاند كافالييرز عروضه القوية في المواجهة الثانية من الأدوار الإقصائية في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر تفوقه على تورونتو رابتورز وتقدمه في المباراتين، في مواجهة قدم فيها النجمان دونوفان ميتشل وجيمس هاردن مستوى كبيراً على أرض الملعب.

وحسم فريق كليفلاند كافالييرز المواجهة الثانية أمام تورونتو رابتورز (115-105)، الثلاثاء، ليتقدم (2-صفر)، في سلسلة مواجهات الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأميركية، وكان كليفلاند الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز الرابع تفوق يوم السبت الماضي على منافسه (126-113) في المباراة الأولى من السلسلة التي يحسمها الفائز بأربع مباريات من سبع ممكنة، ليثبت مرة أخرى تفوقه على تورونتو الخامس.

وساهم النجم دونوفان ميتشل في صناعة الفوز بتسجيله 30 نقطة منها أربع رميات ثلاثية، بينما سجل النجم الآخر جيمس هاردن لفريق كافالييرز 28 نقطة، أضاف إليها خمس متابعات مع أربع تمريرات حاسمة في المواجهة، كما تألق زميلهما إيفان موبلي على أرض الملعب بتسجيله 25 نقطة بنسبة تسديدات ناجحة بلغت 11 من أصل 13. في المقابل، كان سكوتي بارنز أفضل المسجلين في صفوف تورونتو برصيد 26 نقطة، بينما أضاف آر جيه باريت 22 نقطة.

وفي مباراة ثانية قلب فريق مينيسوتا تمبروولفز بقيادة نجمه أنتوني إدواردز الطاولة على مضيفه دنفر ناغتس وفاز عليه بفارق خمس نقاط (119-114)، في مباراة مثيرة وتنافسية بحضور جماهيري كبير في المدرجات، ليُعادل النتيجة (1-1)، في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لمنافسات المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين.

وبعدما تأخر بفارق 19 نقطة في بداية اللقاء، انتفض لاعبو فريق تيمبروولفز، صاحب المركز السادس في الدوري المنتظم، في الربع الأخير وحققوا فوزاً مهماً على ناغتس الثالث، بعدما كان خسر في الأولى (116-105)، السبت الماضي، وحظي إدواردز (30 نقطة) بدعم من جوليوس راندل الذي سجل 24 نقطة، بينما أضاف دونتي دي فينتشنتسو 16 نقطة، وكان الكندي جمال موراي أفضل المسجلين مع ناغتس برصيد 30 نقطة، في حين أضاف الصربي نيكولا يوكيتش 24 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.