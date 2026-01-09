السلة الأميركية: كارلايل مدرب بايسرز يُحقق فوزه الألف

- حقق ريك كارلايل، مدرب إنديانا بايسرز، فوزه الـ1000 في دوري السلة الأميركية، ليصبح المدرب رقم 11 في التاريخ الذي يصل لهذا الإنجاز، بعد مسيرة امتدت 25 سنة، وقاد بايسرز لفوز مثير على شارلوت هورنتس. - أنتوني إدواردز، لاعب مينيسوتا تيمبروولفز، تجاوز حاجز 10 آلاف نقطة في مسيرته، ليصبح ثالث أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد ليبرون جيمس وكيفن دورانت. - رغم التحديات، قاد كارلايل بايسرز إلى نهائي الدوري الموسم الماضي، بينما يواجه الفريق صعوبات هذا الموسم بسبب إصابة نجمه تايريز هاليبورتون.

حقق مدرب فريق إنديانا بايسرز، ريك كارلايل (66 عاماً)، فوزه الـ1000 بمسيرته التدريبية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في الوقت الذي تجاوز لاعب فريق مينيسوتا تيمبروولفز، أنتوني إدواردز، حاجز الـ10 آلاف نقطة في مسيرته الرياضية. وأمسى مدرب فريق إنديانا بايسرز، ريك كارلايل (66 عاماً) المدرب رقم 11 في تاريخ دوري السلة الأميركية للمحترفين الذي يصل إلى عتبة 1000 فوز في الموسم المنتظم، خلال مسيرة امتدت 25 سنة، بعد أن قاد بايسرز إلى فوز مثير على شارلوت هورنتس (114-112)، ويُعد كارلايل ثاني أكثر المدربين الحاليين تحقيقاً للانتصارات، خلف دوك ريفرز صاحب 1178 فوزاً.

وخلال مسيرته لاعباً، لم يترك كارلايل بصمة كبيرة رغم تتويجه بلقب الدوري مع بوسطن سلتيكس عام 1986 بدور ثانوي، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مساعد مدرب بين 1989 و2000، ويتولى أول مهمة تدريب رئيسية مع فريق ديترويت بيستونز عام 2001، وبلغ كارلايل القمة بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري عام 2002، وقاد بيستونز في الموسم التالي إلى نهائي المنطقة الشرقية.

وبعد فترة أولى مع فريق بايسرز بين 2003 و2007، ترك كارلايل بصمته مع دالاس مافريكس (2008-2021)، إذ تُوِّج باللقب عام 2011 إلى جانب النجم الألماني ديرك نوفيتسكي، ثم عاد لقيادة بايسرز في فترة ثانية، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري قبل أن يخسر أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر الموسم الماضي في المباراة السابعة، لكن الموسم الحالي كان صعباً على الفريق بسبب إصابة نجمه تايريز هاليبورتون، إذ يمتلك الفريق أسوأ سجل في الدوري برصيد سبعة انتصارات و31 خسارة.

وفي مينيابوليس، سجل أنتوني إدواردز 25 نقطة ليقود فريقه مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على كليفلاند كافالييرز (131-122)، ليُصبح بعمر 24 عاماً و156 يوماً ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري يتجاوز حاجز عشرة آلاف نقطة، بعد ليبرون جيمس (23 عاماً و59 يوماً) وكيفن دورانت (24 عاماً و33 يوماً). وبفوزه هذا، ارتقى تمبروولفز، بقيادة نجم الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي حقق ثنائية مزدوجة (11 نقطة و13 متابعة)، إلى المركز الرابع في المنطقة الغربية بسجل 25 انتصاراً مقابل 13 خسارة.