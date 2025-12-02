السلة الأميركية: فينيكس صنز يُوقف سلسلة انتصارات ليكرز

- أوقف فريق فينيكس صنز سلسلة انتصارات لوس أنجليس ليكرز بفضل أداء مميز رغم غياب النجم ديفن بوكر، حيث فازوا بنتيجة 125-108، وتألق ديلون بروكس بتسجيل 33 نقطة. - قاد دونوفان ميتشل كليفلاند كافالييرز للفوز الثالث عشر في المنطقة الشرقية بتسجيله 43 نقطة ضد إنديانا بيسرز، بينما فاز دالاس مافريكس على دنفر ناغتس بفضل أداء أنتوني ديفيس ونيكولا يوكيتش. - حافظ ديترويت بيستونز على صدارة المنطقة الشرقية بفوز صعب على أتلانتا هوكس 99-98، بفضل نقاط حاسمة من كايد كانينغهام في اللحظات الأخيرة.

أوقف فريق فينيكس صنز سلسلة انتصارات فريق لوس أنجليس ليكرز في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، في مواجهة غاب عن ثلاثة أرباع منها النجم، ديفن بوكر، ومع ذلك نجح صنز في الحفاظ على قوته وخطف الفوز في المباراة التي قدم فيها مستوى مُميزاً على أرض الملعب.

وأنهى فريق فينيكس صنز مواجهته أمام فريق لوس أنجليس ليكرز (125-108)، وغياب نجم الفريق، ديفن بوكر، من الربع الثاني حتى الرابع، لم يوقف سيل نقاط فينيكس خلال بقية اللقاء، فأوقف انتصارات ليكرز المتتالية عند سبعة، وتصدر ديلون بروكس قائمة مسجلي النقاط لفريق صنز برصيد 33 نقطة، فيما أضاف كولين جيليسبي 28 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات.

وفقد لاعبو ليكرز الكرة 22 مرة، ما كلفهم 32 نقطة سجلها الضيوف في ليلة للنسيان لفريق جيه جيه ريديك الذي خسر مباراته الخامسة في الدوري مقابل 15 انتصاراً، وبقي في المركز الثاني في المنطقة الغربية، في وقت قاد فيه العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش هجوم ليكرز بتسجيله أعلى رصيد في المباراة بـ38 نقطة، وأضاف أوستن ريفز 16 نقطة ودياندري أيتون 12 نقطة، فيما عانى النجم المخضرم ليبرون جيمس مكتفياً بتسجيل عشر نقاط من ثلاث رميات ناجحة من أصل عشرة.

وقاد دونوفان ميتشل فريق كليفلاند كافالييرز إلى تحقيق فوزه الثالث عشر في المنطقة الشرقية بعد أن سجل 43 نقطة في الفوز الكبير على مضيفه إنديانا بيسرز (135-119)، وفي دنفر، أحرز أنتوني ديفيس 32 نقطة وجمع 13 متابعة في طريقه الى قيادة دالاس مافريكس إلى فوز مفاجئ على مضيفه دنفر ناغتس (131-121)، بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، وسجل يوكيتش 29 نقطة و20 متابعة و13 تمريرة حاسمة، لكن دنفر فشل في استثمار تفوقه في الربع الأول الذي أنهاه بفارق 14 نقطة.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حافظ ديترويت بيستونز على صدارة المنطقة الشرقية بعد فوز صعب على أتلانتا هوكس (99-98) على أرضه. وفي مباراة شهدت تبادل التقدم 27 مرة، حافظ ديترويت على الفوز بفضل سلسلة نقاط متأخرة من كايد كانينغهام الذي سجل ثماني نقاط من مجموع 18 له في الربع الأخير. وبلغت الإثارة ذروتها في الثواني الاخيرة من المباراة، وتحديداً عندما كان بيستونز متقدماً 99-95، حيث نجح هوكس في تسجيل ثلاثية، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة في الثواني الأخيرة، لكنه أخفق في المحاولة الأخيرة مع صافرة النهاية.