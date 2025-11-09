السلة الأميركية: فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

- تألق ديأيرون فوكس في عودته مع سان أنتونيو سبيرز، مسجلاً 24 نقطة في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز (126-119)، بينما أضاف فيكتوريا ويمبانياما 18 نقطة و18 متابعة. - توقفت سلسلة انتصارات لوس أنجليس ليكرز عند خمس مباريات بعد خسارتهم أمام أتلانتا هوكس، رغم أداء لوكا دونتشيتش القوي بتسجيله 22 نقطة و11 تمريرة حاسمة. - قاد نيكولا يوكيتش فريق دنفر ناغتس للفوز على إنديانا بايسرز (117-110) بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة، مسجلاً 32 نقطة و14 متابعة و14 تمريرة حاسمة.

سجل النجم ديأيرون فوكس عودة قوية في دوري السلة الأميركية للمحترفين مع فريقه سان أنتونيو سبيرز، وساهم في صناعة الفوز على فريق نيو أورليانز بيليكانز، في جولة شهدت توقف سلسلة انتصارات فريق لوس أنجليس ليكرز عند خمسة في بطولة الدوري هذا الموسم.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه نيو أورليانز بيليكانز (126-119)، فجر الأحد، في مواجهة شهدت تألق ديأيرون فوكس على أرض الملعب بتسجيله 24 نقطة، ونجح فوكس الذي شارك في مباراة "كل النجوم" الموسم الماضي والغائب عن بداية الموسم، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للركبة، في تسجيل هذا العدد من النقاط من بين ثمانية لاعبين في صفوف سبيرز تجاوزوا عتبة العشر نقاط، كما أضاف لاعب الارتكاز الفرنسي فيكتوريا ويمبانياما 18 نقطة مع 18 متابعة، في حين تألق تراي مورفي من جانب فريق بيليكانز بتسجيله 41 نقطة.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، عاد فريق لوس أنجليس ليكرز من أتلانتا خالي الوفاض، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات، وجاءت خسارة ليكرز رغم مواصلة السلوفيني لوكا دونتشيتش عروضه القوية، حيث سجّل 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، إلا أنه تسبّب في خمس من أصل 20 كرة ضائعة لفريق ليكرز، والتي ساهمت في تسجيل هوكس 36 نقطة.

في المقابل، أحرز السنغالي محمد غاي 21 نقطة مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة لفريق هوكس الذي خاض اللقاء من دون نجم ارتكازه اللاتفي كريستابس بورزينغيس، إضافة إلى جايلن جونسون، الكندي نيكل ألكسندر-ووكر وتراي يونغ، أما ليكرز فغاب عنه أيضاً أوستن ريفز للمباراة الثالثة توالياً، في حين يبقى الفريق بانتظار عودة نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي يستمر في التعافي من عرق النَّسا.

وفي مواجهة أخرى، حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" أخرى ليصبح في رصيده ستة هذا الموسم، ليقود فريق دنفر ناغتس للفوز على إنديانا بايسرز (117-110)، وأنهى يوكيتش اللقاء بتسجيل 32 نقطة مع 14 متابعة و14 تمريرة حاسمة في 32 دقيقة من المواجهة.