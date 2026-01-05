- حقق فينيكس صنز فوزاً مثيراً على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 108-105، بفضل ثلاثية حاسمة من ديفين بوكر في الثانية الأخيرة، بعد تعويض تأخر بفارق 18 نقطة، ليثأر من هزيمته السابقة أمام ثاندر. - تألق ديفين بوكر بتسجيل 24 نقطة و9 تمريرات حاسمة، بينما أضاف ديلون بروكس 22 نقطة، وسجل جوردان غودوين 26 نقطة، ليوقف سلسلة انتصارات ثاندر التي امتدت لأربع مباريات. - في مباراة أخرى، عزز ديترويت بيستونز صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه على كليفلاند كافالييرز 114-110، بفضل أداء مميز من كايد كانينغهام الذي سجل 27 نقطة.

حقق فريق فينيكس صنز فوزاً قاتلاً على منافسه فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في مواجهة تأخر فيها الفائز بفارق نقاط كبير، ثم استعاد توازنه بسرعة كبيرة وقلب الطاولة على أرض الملعب.

وتفوق فريق فينيكس صنز على منافسه فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر (108-105)، فجر الاثنين، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجّل ديفين بوكر ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة قاد بها فريقه فينيكس صنز إلى قلب الطاولة، وتمكّن صنز من تعويض تأخر مبكر بفارق 18 نقطة، لكي يثأر من متصدر الدوري الذي كبّده أسوأ هزيمة في تاريخ النادي بنتيجة (138-89)، وذلك خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس الدوري في الشهر الماضي.

وسجل بوكر 24 نقطة وصنع تسع تمريرات حاسمة، فيما أضاف زميله الكندي ديلون بروكس 22 نقطة، كما تألق البديل جوردان غودوين بتسجيل 26 نقطة وهو الرقم الأعلى في مسيرته، وسجّل بروكس ثلاثية في مواجهة زميله في المنتخب الكندي ونجم أوكلاهوما الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري، شاي غلجيوس-ألكسندر، قبل 36 ثانية من نهاية المباراة، مانحا فريقه التقدم 105-101، لكن بطل الدوري عادل النتيجة 105-105 قبل 8.2 ثوان من النهاية، قبل حسم بوكر الأمور بتسجيله ثلاثية.

وكان غلجيوس-ألكسندر أفضل مسجل في صفوف فريقه برصيد 25 نقطة، في وقت أضاف جايلن وليامس 23 نقطة، بيد أن ذلك لم يُجنّب أوكلاهوما سيتي توقُف سلسلة انتصاراته التي امتدت لأربع مباريات، ورغم الخسارة، بقي فريق ثاندر صاحب السجل الأفضل في الدوري برصيد 30 فوزاً مقابل ست خسارات.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، عزّز فريق ديترويت بيستونز صدارته للمنطقة الشرقية بتخطيه مضيفه كليفلاند كافالييرز (114-110)، فأصبح في رصيده 26 فوزاً مقابل تسع خسارات، وسجّل كايد كانينغهام 27 نقطة، في وقت أضاف البديل دانيس جينكنز 25 نقطة، منها 21 نقطة في ربع ثان مذهل لفريق ديترويت بيستونز، كما أضاف النجم كانينغهام ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة وسرقتَين للكرة وصدة واحدة، في مباراة كان بيستونز محروماً فيها من خدمات العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة مثل توبياس هاريس وجايلن دورين وكاريس ليفيرت.