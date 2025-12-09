السلة الأميركية: فوز صنز وسبيرز قبل مواجهات الكأس المنتظرة

ساهم الهجوم المُميز في فريق فينيكس صنز في حسم المواجهة أمام منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز (108-105)، فجر الثلاثاء، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في جولة شهدت تفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه فريق نيو أورليانز بيليكانز.

وتفوق فريق فينيكس صنز على مينيسوتا تيمبروولفز (108-105)، في جولة جديدة من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، ورفع فينيكس الذي افتقد هدافه الأول ديفن بوكر بسبب إصابة في الفخذ، بهذا الفوز رصيده إلى 14 انتصاراً مقابل عشر خسارات، منهياً سلسلة انتصارات مينيسوتا التي بلغت خمس مباريات، بفضل تألق مارك وليامس صاحب 22 نقطة، والذي كان الأفضل بين ستة لاعبين من فريق صنز سجلوا عشر نقاط أو أكثر.

أما سبيرز، الذي لا يزال يفتقد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب إصابة في ربلة الساق أبعدته عن 11 مباراة، فقد اعتمد على هاريسون بارنز الذي سجل 24 نقطة، والبديل ديلان هاربر الذي أضاف 22 نقطة ليهزم مضيفه بيليكانز، وجاء فوز صنز (14-10) وسبيرز (16-7) في آخر اختبار قبل مباريات ربع نهائي الكأس الأربعاء المقبل، حين يلتقي سان أنتونيو مع لوس أنجليس ليكرز، في وقت يحل فينيكس ضيفاً على فريق أوكلاهوما سيتي، صاحب أفضل سجل في الدوري (23 فوزاً وخسارة)، والذي يسعى لتمديد سلسلة انتصاراته إلى 16 مباراة متتالية.

وأنهى فريق سان أنتونيو سبيرز مواجهته أمام منافسه فريق نيو أورليانز بيليكانز (135-132)، وسجل كولين غيليسبي 19 نقطة، وأضاف ديلون بروكس 18 نقطة، رغم معاناته من إصابة في وتر أخيل الأيسر، وسجل إدواردز قبل النهاية بـ8.9 ثانية ليقلص الفارق لمينيسوتا (15-9) إلى 106-105، لكن غيليسبي نجح في رميتين حرتين قبل 6.3 ثوان من النهاية، في وقت أخفق جايدن ماكدانيلز في تسجيل ثلاثية التعادل، ليحسم صنز اللقاء. وشهدت المباراة عودة ستيفون كاسل، لاعب سان أنتونيو، بعد غياب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الورك، حيث ساهم بـ18 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة.