- بدأ فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأدوار الإقصائية بقوة بفوزه على فينيكس صنز (119-84)، مستفيدًا من راحة أسبوع بعد تصدره المنطقة الغربية، وتألق النجم شاي غلجيوس-ألكسندر بتسجيله 25 نقطة. - فاجأ أورلاندو ماجيك ديترويت بيستونز بفوز (112-101)، بفضل أداء باولو بانكيرو وفرانتس فاغنر، رغم تألق كيد كانينغهام من بيستونز الذي سجل 39 نقطة. - قاد فيكتور ويمبانياما سان أنتونيو سبيرز للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز (111-98)، بينما هيمن بوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفضل الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه فينيكس صنز (119-84)، فجر الاثنين، في انطلاق الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، ويأمل ثاندر أن يسير على خطوات فريق غولدن ستايت ووريورز الذي كان آخر فريق ينجح في الفوز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في عامين توالياً (2017 و2018)، وبدا لاعبو ثاندر في أفضل حالة من الناحية البدنية بعد أسبوع من الراحة بعدما ضمنوا صدارة المنطقة الغربية وأفضل سجل في الدوري المنتظم (64 فوزاً و18 خسارة).

وتصدر النجم الكندي، شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري وفي النهائيات، قائمة أفضل المسجلين برصيد 25 نقطة، ورغم أن الكندي اكتفى بخمس رميات ناجحة فقط من أصل 18، فإنه أحرز 15 رمية حرة من أصل 17، وأضاف سبع تمريرات حاسمة وتصدّيين قبل أن يغيب عن المباراة طوال الربع الأخير، في وقت أضاف جايلن وليامس 22 نقطة، وتشيت هولمغرين 16 نقطة لمصلحة فريق ثاندر.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، فاجأ فريق أورلاندو ماجيك منافسه فريق ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية (112-101)، واستغل ماجيك حالة بيستونز السيئة وهو الذي شق طريقه إلى الأدوار الإقصائية عبر بوابة الـ "بلاي إن" وخرج فائزاً، بفضل تسجيل باولو بانكيرو 23 نقطة، وأحرز الألماني فرانتس فاغنر 11 من أصل 19 نقطة في الربع الأخير، ليصمد ماجيك أمام تألق نجم بيستونز، كيد كانينغهام الذي أنهى اللقاء برصيد 39 نقطة.

وفي سان أنتونيو حقق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بداية ناجحة بتسجيله 35 نقطة وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز (111-98)، وتقدم سبيرز، ثاني الغربية، بفارق وصل إلى 16 نقطة، لينهي الشوط الأول بأفضلية (59-49)، وقلّص بورتلاند الفارق إلى نقطتين في بداية الربع الثالث، إلا أن سبيرز وسع الفارق مجدداً، وأدخل الفرحة إلى قلوب جماهيره التي انتظرت منذ عام 2019 عودة فريقها، حامل اللقب خمس مرات، إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، هيمن فريق بوسطن سلتيكس، ثاني المنطقة الشرقية خلف بيستونز، بفضل الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفاز عليه بنتيجة (123-91)، وسجل تايتوم وبراون معا 51 نقطة وقادا سلتيكس إلى فوز ساحق على فيلادلفيا في المواجهة الافتتاحية بينهما، واستغل الثنائي المتوهّج معاناة سيكسرز الكبيرة في الرميات، لمنح سلتيكس أكبر فارق فوز في تاريخ النادي ضمن مباراة افتتاحية في الـ"بلاي أوف".