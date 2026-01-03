السلة الأميركية: فوز خاطف لباكس و30 انتصاراً للبطل

- فوز مثير لميلووكي باكس: حقق ميلووكي باكس فوزاً دراماتيكياً على تشارلوت هورنتس (122-121) بفضل سلة يانيس أنتيتوكونمبو القاتلة، رغم تأخرهم بفارق 16 نقطة. يانيس سجل 30 نقطة مع عشر متابعات وخمس تمريرات حاسمة، متجاوزاً كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون في إنجاز تاريخي. - أوكلاهوما سيتي ثاندر يواصل التألق: تفوق أوكلاهوما على غولدن ستايت ووريورز (131-94) بقيادة شاي غلجيوس-ألكسندر، ليصبح أول فريق يحقق 30 فوزاً هذا الموسم. - كافالييرز يتغلب على دنفر ناغتس: بفضل 33 نقطة من دونوفان ميتشل، فاز كافالييرز على دنفر ناغتس (113-108) في ظل غياب نيكولا يوكيتش بسبب الإصابة.

حقق فريق ميلووكي باكس فوزاً خاطفاً في دوري السلة الأميركية على حساب فريق تشارلوت هورنتس بقيادة النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، في جولة شهدت تحقيق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بطل الدوري في الموسم الماضي فوزه الـ30 هذا الموسم.

وحقق فريق ميلووكي باكس فوزاً مثيراً قبل 4,7 ثوانٍ من النهاية أمام فريق تشارلوت هورنتس (122-121)، فجر السبت، بعد أن سجل اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، السلة القاتلة في المباراة، وكان باكس متأخراً بفارق وصل إلى 16 نقطة على أرضه، لكن يانيس سجل 12 من أصل 30 نقطة له في الربع الأخير، ليحسم اللقاء في نهاية مثيرة شهدت خمسة تبدلات في التقدم خلال آخر 45.7 ثانية، وأضاف النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب مرتين عشر متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وحقق أنتيتوكونمبو رقماً مُميزاً في مسيرته الرياضية، إذ إنّه في 158 مباراة خلال الموسم العادي سجل 30 نقطة مع عشر متابعات وخمس تمريرات حاسمة، ليتجاوز كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون كأكثر اللاعبين تحقيقاً لهذا الإنجاز في تاريخ الدوري. وبهذا الفوز رفع باكس الذي عانى موسماً متقلباً تخلله غياب أنتيتوكونمبو ثماني مباريات بسبب الإصابة في ديسمبر /كانون الأول، رصيده إلى 15 فوزاً مقابل 20 خسارة في المركز الـ11 ضمن منافسات المنطقة الشرقية.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تابع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر عروضه القوية وتفوق على فريق غولدن ستايت ووريورز (131-94)، في غياب ثلاثي الأخير المخضرم ستيفن كوري ودرايموند غرين وجيمي باتلر. وسجل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب الموسم الماضي، 30 نقطة، وأضاف تشيت هولمغرين 15 نقطة و15 متابعة وأربع صدات، ليُصبح أوكلاهوما أول فريق هذا الموسم يصل إلى 30 فوزاً (30 فوزاً وخمس خسارات).

وفي كليفلاند، أحرز دونوفان ميتشل 33 نقطة وأضاف داريوس غارلاند 18 نقطة، ليقودا كافالييرز للفوز على دنفر ناغتس المنهك بالإصابات (113-108)، وكان النجم الصربي نيكولا يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات، بين أربعة لاعبين أساسيين غائبين عن دنفر، بسبب إصابة في الركبة اليسرى، في وقت كان الكندي جمال موراي أفضل مسجلي دنفر برصيد 34 نقطة في المواجهة.