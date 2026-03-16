السلة الأميركية: غلجيوس يواصل سلسلته التهديفية القياسية

- واصل شاي غلجيوس-ألكسندر تألقه في دوري السلة الأميركية للمحترفين، مسجلاً 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا تيمبروولفز، محققاً رقماً قياسياً جديداً في عدد المباريات المتتالية برصيد 20 نقطة أو أكثر. - عزز أوكلاهوما سيتي ثاندر صدارته للمنطقة الغربية برصيد 53 فوزاً، متقدماً على سان أنتونيو سبيرز، بينما تراجع مينيسوتا تيمبروولفز إلى المركز السادس. - في المنطقة الشرقية، تلقى ديترويت بيستونز خسارة مفاجئة أمام تورونتو رابتورز، مما أوقف سلسلة انتصاراته عند ثلاث مباريات، بينما تألق براندون إنغرام وجاكوب بولتل في صفوف الفائز.

تابع النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر سلسلته التهديفية القياسية في دوري السلة الأميركية للمحترفين في فوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا تيمبروولفز، ليؤكد ظهوره المميز هذا الموسم وتقديمه عروضاً استثنائية على أرض الملعب أمام المنافسين.

وساهم النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر في فوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا تيمبروولفز (116-103)، فجر الاثنين، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجل شاي 20 نقطة وأضاف إليها عشر تمريرات حاسمة وثلاث متابعات، علماً أنه كان حطّم الخميس الرقم القياسي الذي سجله الأسطورة ويلت تشامبرلين منذ 63 عاماً في عدد المباريات المتتالية برصيد 20 نقطة أو أكثر (126 مباراة).

وانتظر شاي، الحائز على لقب أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، حتى وقت متأخر من عمر المباراة قبل أن يبلغ حاجز 20 نقطة للمباراة الـ128 توالياً، حيث جاءت 10 من نقاطه في الربع الأخير بعدما عابته قلة الدقة في الأرباع السابقة، كما لم يُسجل اللاعب البالغ 27 عاماً سوى سبع من أصل 22 محاولة من مسافات متوسطة، لكنه تلقى دعماً هجومياً من دكة بدلاء ثاندر الذين ساهموا في تسجيل 61 نقطة، منها 20 نقطة من إيزايا جو و17 نقطة من أليكس كاروسو.

وساهم الفوز في تعزيز صدارة حامل اللقب لترتيب فرق المنطقة الغربية، وذلك قبل دخول الشهر الأخير من الموسم المنتظم، إذ يتصدر أوكلاهوما سيتي ثاندر برصيد 53 فوزاً مقابل 15 خسارة، متقدماً بثلاث مباريات عن وصيفه فريق سان أنتونيو سبيرز (49 فوزاً و18 خسارة)، في المقابل، تراجع مينيسوتا تيمبروولفز إلى المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 41 فوزاً مقابل 27 خسارة.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، تلقى ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، خسارة مفاجئة أمام تورونتو رابتورز (119-108)، وتألق في صفوف الفائز الثنائي براندون إنغرام الذي سجل 34 نقطة، وجاكوب بولتل صاحب الـ21 نقطة و18 متابعة، في المقابل، كان كيد كانينغهام الأفضل في بيستونز بتسجيله 33 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، بينما أحرز جايلن دورين 20 نقطة و11 متابعة. وبهذه النتيجة، انتهت سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق بيستونز عند ثلاث مباريات، ليتجمد رصيده في صدارة الشرقية عند 48 فوزاً مقابل 19 خسارة، ويحتل رابتورز المركز السادس برصيد 38 فوزاً و29 خسارة.