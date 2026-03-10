السلة الأميركية: غلجيوس-ألكسندر يُعادل رقم تشامبرلاين التاريخي

- عادل النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الرقم القياسي لويلت تشامبرلاين في دوري السلة الأميركية بتسجيله 20 نقطة أو أكثر في 126 مباراة متتالية، مساهماً بفوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناغتس (129-126) بتسجيله 35 نقطة و15 تمريرة حاسمة. - شهدت المباراة تألقاً هجومياً من وليامس بـ29 نقطة وميتشل بـ24 نقطة، بينما كان يوكيتش الأفضل في ناغتس بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة، مما رفع حامل اللقب إلى صدارة المنطقة الغربية. - في مباراة أخرى، قاد جيمس هاردن كليفلاند كافالييرز للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (115-110)، مما عزز موقعهم في المنطقة الشرقية.

عادل النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الرقم القياسي المُسجل باسم ويلت تشامبرلاين في دوري السلة الأميركية للمحترفين، والذي صمد لحوالي 63 سنة متتالية، وذلك خلال المباراة التي تفوق فيها فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب على حساب نادي دنفر ناغتس.

وساهم النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر في فوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر بطل دوري السلة الأميركية على دنفر ناغتس (129-126)، فجر الثلاثاء، بتسجيله 35 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، ليُعادل سلسلة تشامبرلاين التي امتدت بين سنوات 1961 و1963، وهو تسجيل 20 نقطة أو أكثر في 126 مباراة متتالية من بطولة الدوري.

واعتقد النجم الكندي أنه حسم الفوز قبل 14 ثانية على نهاية المواجهة، حين وضعه في المقدمة (126-122)، بثلاثية أخرى، لكن النجم الصربي، نيكولا يوكيتش، رد من خارج القوس أيضاً، قبل أن يمنح خطأ ارتكبه جايلن وليامس الفرصة للكندي الآخر جمال موراي، كي يعادل النتيجة من خط الرميات الحرة، ومع اقتراب المباراة من التمديد، كانت الكلمة الأخيرة لغلجيوس-ألكسندر الذي عاد خطوة للوراء، ثم سدد الثلاثية من 25 قدماً خطفت الفوز لفريقه في الرمق الأخير.

وحظي غلجيوس-ألكسندر بمساندة هجومية كبيرة، إذ أنهى وليامس المباراة بـ29 نقطة، بينها 21 من خارج القوس، في حين أضاف أجاي ميتشل 24 نقطة من مقاعد البدلاء، وسجل كل من جاريد ماكاين وأيزياه جو 13 نقطة، ومن جهة ناغتس، كان يوكيتش الأفضل بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل)، مسجلاً 32 نقطة، مع 14 متابعة، و13 تمريرة حاسمة، في وقت أضاف تيم هارداواي جونيور 28 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات، ورفع حامل اللقب عدد انتصاراته المتتالية إلى ستة، مبتعداً بثلاث مباريات في صدارة المنطقة الغربية عن سان أنتونيو سبيرز، أما ناغتس، فمني بخسارته السادسة والعشرين مقابل 39 فوزاً في المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، قاد جيمس هاردن كليفلاند كافالييرز للفوز على فريقه السابق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (115-110)، بتسجيله 21 نقطة، مانحاً رابع المنطقة الشرقية انتصاره الـ40، وقلص كافالييرز الفارق الذي يفصله عن نيويورك نيكس الثالث إلى نصف مباراة بعد خسارة الأخير أمام لوس أنجليس كليبرز (126-118)، وبذلك، واصل كليبرز زحفه نحو الحصول على بطاقة مؤهلة أقله إلى ملحق الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية، رافعاً رصيده إلى 32 فوزاً مقابل 32 خسارة، بعد البداية الكارثية للموسم وفوزه بست فقط من مبارياته الـ27 الأولى.