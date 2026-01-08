السلة الأميركية: غلجيوس-ألكسندر ينقذ ثاندر البطل من خسارة جديدة

- قاد شاي غلجيوس-ألكسندر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على يوتا جاز بتسجيله 46 نقطة، مما عزز صدارة ثاندر للمنطقة الغربية في دوري السلة الأميركية للمحترفين بعد فوزهم 129-125 في الوقت الإضافي. - رغم تألق جايلن براون، خسر بوسطن سلتيكس أمام دنفر ناغتس 114-110، حيث ساهم جمال موراي وبايتون واتسون في تحقيق الفوز الـ25 لناغتس، مستغلين غياب النجم نيكولا يوكيتش. - تألق لوكا دونتشيتش بتسجيله 38 نقطة، لكن غياب ليبرون جيمس أثر على لوس أنجليس ليكرز، مما أدى لخسارتهم أمام سان أنتونيو سبيرز 107-91.

تجنب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، بطل دوري السلة الأميركية للمحترفين، التعرض لخسارة جديدة بفضل نجمه، شاي غلجيوس-ألكسندر، الذي ساهم في التفوق على فريق يوتا جاز، بعد التمديد، ليُعزز ثاندر صدارته للمنطقة الغربية في الموسم الحالي.

وسجل النجم شاي غلجيوس-ألكسندر 46 نقطة لفريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام منافسه يوتا جاز، ليُعيد البطل إلى سكة الانتصارات من جديد (129-125)، ففي وقت كان ثاندر في طريقه للخسارة في أواخر الربع الرابع من المواجهة، أدرك التعادل بالتزامن مع إطلاق صفارة النهاية، ثم سجل تسع نقاط في الشوط الإضافي ليقود حامل اللقب إلى فوزه الـ31 في 38 مباراة.

وعزز ثاندر بهذا الفوز الجديد في دوري السلة الأميركية للمحترفين، صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام بفارق مباراتين ونصف مباراة عن متصدر الشرق ديترويت بيستونز الذي حقق بدوره فوزه الرابع في آخر خمس مباريات على حساب ضيفه شيكاغو بولز (108-93)، بفضل أيزياه ستيوارت (31 نقطة، بينها 11 في الربع الأول). كما ساهم كل من تشيت هولمغرين وجايلن وليامس في فوز ثاندر بعدما سجل الأول 23 نقطة مع 12 متابعة والثاني 17، في وقت أضاف أجاي ميتشل 16 نقطة.

وبعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، سقط بوسطن سلتيكس على أرضه في دوري السلة الأميركية للمحترفين أمام دنفر ناغتس (114-110)، بعدما سمح للأخير بتسجيل 14 نقطة متتالية في الربع الأخير من دون رد. وتألق الكندي جمال موراي (22 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة) وبايتون واتسون (30 نقطة، بينها ست ثلاثيات) في ظل استمرار غياب النجم الصربي نيكولا يوكيتش للإصابة، ولعبا الدور الرئيس في الفوز الـ25 لناغتس الذي بدأ الموسم بعشرين انتصاراً في 26 مباراة قبل أن يخسر ستاً من مبارياته العشر الأخيرة. ورغم جهود جايلن براون (33 نقطة)، مني سلتيكس بخسارته الثالثة عشرة في 26 مباراة.

وتألق السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 38 نقطة مع عشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة، إلا أنه لم يلق مساندة مؤثرة من زملائه في ظل غياب ليبرون جيمس بسبب إصابة في قدمه اليسرى، فسقط لوس أنجليس ليكرز أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز (107-91)، في لقاء تألق خلاله من جانب الأخير كيلدون جونسون (27 نقطة) والفرنسي فيكتور ويمبانياما (16 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة).