السلة الأميركية: غريزليز يهزم تيمبروولفز و"تريبل-دابل" لجوش غيدي

- حقق ممفيس غريزليز فوزًا صعبًا على مينيسوتا تيمبروولفز بنتيجة 116-110، بفضل تألق جارين جاكسون الذي سجل 28 نقطة و12 متابعة، وجوك لاندايل الذي أضاف 20 نقطة و10 متابعات، رغم غياب جا مورانت. - قدم تيمبروولفز أداءً جماعيًا مميزًا رغم غياب أنتوني إدواردز، حيث سجل 6 لاعبين 12 نقطة أو أكثر، لكنهم تعرضوا لخسارتهم العاشرة، ليحتفظوا بالمركز السادس في المنطقة الغربية. - تألق الأسترالي جوش غيدي مع شيكاغو بولز بتحقيقه "تريبل-دابل" جديدة، مسهمًا في فوز فريقه على كافالييرز 127-111، بينما تراجع كافالييرز إلى المركز التاسع في المنطقة الشرقية.

تفوق فريق ممفيس غريزليز على منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز في دوري السلة الأميركية للمحترفين، في جولة شهدت صناعة النجم الأسترالي، جوش غيدي، ثلاثية مزدوجة "تريبل-دابل" مع فريقه شيكاغو بولز في مواجهة الفوز على منافسه كليفلاند كافالييرز. وأنهى فريق ممفيس غريزليز المواجهة أمام مينيسوتا تيمبروولفز بالفوز (116-110)، فجر الخميس، وعانى غريزليز للخروج فائزاً أمام تيمبروولفز الذي وصل إلى نهائي المنطقة الغربية عامين توالياً، بعد مباراة متقاربة، إذ لم يتعدَّ الفارق بينهما تسع نقاط، ومن دون جا مورانت، اعتمد غريزليز على جارين جاكسون الذي سجل 28 نقطة وأضاف إليها 12 متابعة، وعلى البديل الأسترالي جوك لاندايل، صاحب 20 نقطة وعشر متابعات.

من ناحيته، قدّم تيمبروولفز الذي افتقد في اللحظات الأخيرة جهود أنتوني إدواردز، أداءً جماعياً رائعاً عكسه تسجيل 6 لاعبين في صفوفه لـ12 نقطة أو أكثر، منهم يوليوس راندل (21 نقطة). ومُني تيمبروولفز بخسارته العاشرة، وحافظ على مركزه السادس في المنطقة الغربية (17 فوزاً و13 خسارة)، فيما يقبع غريزليز في المركز التاسع بالرصيد ذاته لفريق غولدن ستايت ووريورز الثامن (13 فوزاً و14 خسارة).

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، سرق الأسترالي غيدي الأضواء بتحقيقه "تريبل-دابل" جديدة مع 23 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه شيكاغو بولز للفوز على كافالييرز (127-111)، مع تألق لاعب كافالييرز دونوفان ميتشل بتسجيله 32 نقطة، وفي ظل غياب إيفان موبلي لعدة أسابيع بسبب اصابة في ربلة ساقه. وتعرض كافالييرز لخسارته الـ 13 هذا الموسم مقابل 15 فوزاً، وتراجع إلى المركز التاسع في المنطقة الشرقية عقب بداية موسم مخيبة للآمال، بعدما كان صاحب أفضل سجل في منطقته في الموسم الماضي.