- تفوّق ممفيس غريزليز على أورلاندو ماجيك (126-109) في لندن، بقيادة جا مورانت الذي سجل 24 نقطة و13 تمريرة حاسمة، وسط تضامن المشجعين مع غرينلاند خلال النشيد الوطني الأميركي. - ارتقى كيفن دورانت إلى المركز السادس في قائمة أفضل هدافي الدوري عبر التاريخ بتسجيله 18 نقطة في فوز هيوستن روكتس على نيو أورليانز بيليكانز (119-110)، متجاوزاً ديرك نوفيتسكي. - فاز شارلوت هورنتس على دنفر ناغتس (110-87) بفضل براندون ميلر، بينما قاد الثلاثي أيتون، دونتشيتش، وجيمس لوس أنجليس ليكرز للفوز على تورونتو رابتورز (110-93).

تفوّق فريق ممفيس غريزليز على منافسه فريق أورلاندو ماجيك في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في المواجهة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وشهدت تضامناً كبيراً من المشجعين مع غرينلاند

خلال عزف النشيد الوطني الأميركي.

وحسم فريق ممفيس غريزليز الفوز على أورلاندو ماجيك (126-109)، فجر الاثنين، في مباراة خاصة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وقاد نجم غريزليز، جا مورانت، العائد من الإصابة فريقه للفوز في المواجهة، بتسجيله 24 نقطة وتمريره 13 كرة حاسمة، وبرز البديل الأسترالي جوك لانديل صاحب الـ21 نقطة ضمن صفوف غريزليز الذي سجل ستة من لاعبيه عشر نقاط أو أكثر، كما نجح لاعبوه أيضاً في 52.7% من محاولاتهم، بما في ذلك 13 رمية ثلاثية، في المقابل، عانى ماجيك من أجل تفعيل هجومه، وكان أنتوني بلايك أفضل مسجل بـ19 نقطة.

ورافق الحماس اللقاء العاشر في الموسم العادي الذي يقام في لندن، لكن سرعان ما توترت الأجواء عندما هتف أحد المشجعين "اتركوا غرينلاند وشأنها" أثناء أداء فانيسا وليامز للنشيد الوطني الأميركي قبل المباراة، احتجاجاً على خطة الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند التابعة للدنمارك، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الهتافات والتصفيق بعد الحادثة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، ارتقى كيفن دورانت إلى المركز السادس في قائمة أفضل هدافي الدوري عبر التاريخ، بعدما سجل 18 نقطة في فوز فريقه هيوستن روكتس على نيو أورليانز بيليكانز (119-110)، وتفوق دورانت على الألماني ديرك نوفيتسكي نجم دالاس مافريكس السابق في القائمة برميته حرة في الربع الأخير، متجاوزاً رصيد الأخير البالغ 31,560 نقطة.

وفي كولورادو، حقق شارلوت هورنتس فوزاً مفاجئاً على دنفر ناغتس (110-87)، وتصدر براندون ميلر قائمة هدافي شارلوت برصيد 23 نقطة، في حين غاب كل من الصربي نيكولا يوكيتش وآرون غوردون عن ناغتس بسبب الإصابة، ومُني ناغتس بخسارته الـ14 هذا الموسم مقابل 29 فوزاً، لكنه لا يزال في المركز الثالث في المنطقة الغربية. وقاد الثلاثي دياندري أيتون والسلوفيني لوكا دونتشيتش وليبرون جيمس بتسجيلهم 74 نقطة معاً، فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز (110-93)، وسجل أيتون 25 نقطة إلى جانب 13 متابعة وتمريرة، وساهم دونتشيتش برصيد 25 نقطة أيضاً إلى جانب متابعتين وسبع تمريرات حاسمة، و(الملك) جيمس برصيد 24 نقطة وأربع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.