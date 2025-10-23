السلة الأميركية: عودة قوية للنجم ويمبانياما من الإصابة بـ40 نقطة

- عاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بقوة إلى دوري السلة الأميركية بعد غياب ثمانية أشهر بسبب إصابة في الكتف، مسجلاً 40 نقطة و15 متابعة في فوز سانت أنتونيو سبيرز على دالاس مافريكس (125-92). - رغم عدم تحطيم رقمه القياسي السابق، أظهر ويمبانياما أداءً مذهلاً في مواجهة أنتوني ديفيس، مسجلاً 15 متابعة و3 صدّات، مما أثار إعجاب جماهير ملعب "أميركان ايرلاينز سنتر". - ساهم ستيفون كاسل بـ22 نقطة وسبع متابعات، بينما أنهى كوبر فلاغ المباراة بعشر نقاط وعشر متابعات، رغم بدايته الصعبة.

سجل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما (21 سنة)، عودة قوية في دوري السلة الأميركية للمحترفين، مع فريقه سانت أنتونيو سبيرز، وهو الذي غاب لحوالي ثمانية أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى الكتف، وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وساهم ويمبانياما في فوز فريقه سانت أنتونيو سبيرز على منافسه فريق دالاس مافريكس (125-92)، فجر الخميس، في أول مباراة رسمية له منذ ثمانية أشهر، بتسجيله 40 نقطة والتقاطه 15 متابعة. واستهل الفرنسي البالغ 21 عاماً موسمه الثالث في الدوري الأميركي باستعراض رائع، وهو الذي لم يلعب منذ تشخيص إصابته بجلطة دموية في كتفه، تلت مشاركته الأولى في مباراة "كل النجوم" في فبراير 2025.

ورغم أن ويمبانياما لم يُحطم رقمه القياسي الشخصي في عدد النقاط في السلة الأميركية، وهو 50 نقطة أمام واشنطن ويزاردز في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، فإنه أبهر الجميع في اليوم الثاني من انطلاق المنافسات بأداء من الطراز العالمي وسلات استعراضية مذهلة في أرجاء الملعب، وفرض ويمبانياما هيمنته بمواجهة منافسه أنتوني ديفيس، أفضل مسجل في مافريكس برصيد 22 نقطة و13 متابعة، والذي يعد المدافع الأقوى في العقد الأخير في الدوري.

وتألق ويمبانياما دفاعياً أيضاً، فأضاف إلى رصيده التهديفي 15 متابعة و3 صدّات، لينال إعجاب جماهير ملعب "أميركان ايرلاينز سنتر" في دالاس، وذلك رغم غياب زميله دي أرون فوكس الذي يتعافى من إصابة، ونجح في 15 تسديدة من أصل 21 محاولة، بما في ذلك سبع من ثماني محاولات في الشوط الثاني، في موسم يُعول فيه فريق سبيرز على النجم الفرنسي من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأضاف ستيفون كاسل، الذي سار على خُطا زميله ويمبانياما بفوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم الماضي، 22 نقطة مع سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، وديفين فاسل 13 نقطة. ولم تكن بداية كوبر فلاغ، اختيار دالاس الأول في الدرافت والذي بات ثاني أصغر لاعب ينضم إلى الدوري في سن الـ18 عاماً و305 أيام خلف ليبرون جيمس، سهلة إذ لم يسجل أي نقطة في الشوط الأول، لكنه أنهى المباراة بثنائية مزدوجة مع عشر نقاط وعشر متابعات.