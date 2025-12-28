السلة الأميركية: عودة قوية لأنتيتوكونمبو ونهاية سلسلة فوز سبيرز

- حقق ميلووكي باكس فوزاً مهماً على شيكاغو بولز (112-103) بفضل عودة النجم يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 29 نقطة بعد غياب ثماني مباريات بسبب الإصابة، مما ساهم في تحقيق الفريق فوزه الـ13 هذا الموسم. - في مواجهة أخرى، خسر سان أنتونيو سبيرز أمام يوتا جاز (127-114) رغم تألق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 32 نقطة، بينما أضاف لاوري ماركانن 29 نقطة ليوتا، مما رفع رصيدهم إلى 12 فوزاً. - واصل نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته بفوزه الرابع توالياً على أتلانتا هوكس (125-125)، بفضل تألق كارل-أنتوني تاونز وجايلن برونسون، ليحقق الفريق 13 فوزاً في آخر 16 مباراة.

حقق فريق ميلووكي باكس فوزاً مهماً في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين على حساب فريق شيكاغو بولز، في المواجهة التي شهدت عودة قوية للنجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، في وقت توقفت فيه سلسلة انتصارات فريق سانت أنتونيو سبيرز عند ثمانية انتصارات.

وأنهى ميلووكي باكس مواجهته أمام فريق شيكاغو بولز بالفوز (112-103)، فجر الأحد، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وعاد النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، بقوة بعد غياب استمر ثماني مباريات بسبب الإصابة التي تعرّض لها، ليُسجل حضوره القوي ويُسجل 29 نقطة مع ثماني متابعات في 25 دقيقة، ساهم من خلالها في فوز فريقه باكس في المواجهة.

وترجم اليوناني البالغ 31 عاماً، والحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بنجاح 10 تسديدات من أصل 15، إضافة إلى ثماني رميات حرة من أصل 10، مانحاً فريقه الفوز الـ13 مقابل 19 خسارة. وكان أنتيتوكونمبو قد تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في وقت سابق من هذا الشهر، غاب على إثرها عن ثماني مباريات سجّل خلالها باكس فوزين مقابل ست خسارات. وأضاف البديل بوبي بورتيس 17 نقطة وعشر متابعات للفريق الفائز، فيما كان كوبي وايت والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الأفضل من جانب شيكاغو (15 فوزاً مقابل 16 خسارة) بـ16 نقطة لكل منهما.

وفي مواجهة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، خسر سان أنتونيو سبيرز أمام يوتا جاز (127-114)، رغم تسجيل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 32 نقطة وسبع متابعات في مواجهة شهدت عودته إلى التشكيلة الأساسية، بعدما كان قد شارك بديلاً في المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى. وأحرز النجم الفنلندي لاوري ماركانن 29 نقطة للفائز، مترجماً بنجاح 11 تسديدة من أصل 16 محاولة، منها خمس تسديدات من أصل ست من خارج القوس، وأضاف زميله كيونتي جورج 28 نقطة. وبهذه النتيجة تكبّد سان أنتونيو خسارته الثامنة مقابل 23 فوزاً، بينما بات في رصيد يوتا 12 فوزاً مقابل 19 خسارة.

في المقابل، حقق نيويورك نيكس فوزه الرابع توالياً بتخطيه أتلانتا هوكس (125-125)، بفضل تألق الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بتسجيله 36 نقطة و16 متابعة، فيما أضاف زميله جايلن برونسون 34 نقطة. كذلك سجّل البريطاني أو جي أنونوبي أربع رميات حرة في آخر 30 ثانية، كانت آخر نقاط المباراة، فيما أضاع اللاعب الكندي لأتلانتا نيكيل ألكسندر-ووكر رمية ثلاثية أخيرة. وحقق نيكس (22 فوزاً مقابل تسع خسارات) 13 فوزاً في آخر 16 مباراة، بينما تلقى هوكس خسارته السادسة توالياً.