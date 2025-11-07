السلة الأميركية: صنز يستعيد توازنه ويُلحق الخسارة الثالثة توالياً بكليبيرز

نيويورك

07 نوفمبر 2025
فرحة ديفن بوكر لاعب فينيكس صنز في ملعب تشايس سنتر، 4 نوفمبر 2025 (Getty)
فرحة ديفن بوكر لاعب فينيكس صنز في ملعب تشايس سنتر، 4 نوفمبر 2025 (Getty)
استعاد فريق فينيكس صنز توازنه في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر تفوقه على منافسه فريق لوس أنجليس كليبيرز، ليتعرض الأخير لخسارة جديدة في بطولة الدوري هذا الموسم، في مواجهة قدّم فيها النجم جايلن غرين مستوى مُميزاً على أرض الملعب وساهم في صناعة هذا الفوز.

وتفوّق فريق فينيكس صنز على منافسه لوس أنجليس كليبيرز، فجر الجمعة، (115-102)، في جولة جديدة من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين. ويَدين صنز، الذي حقّق فوزه الرابع في تسع مباريات حتى الآن، معوضاً خسارته أمام مضيفه غولدن ستايت ووريورز (118-107) الأربعاء الماضي، إلى جايلن غرين الذي كلّل عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، بتسجيله 29 نقطة.

وأصيب غرين، الذي كان ثد انتقل إلى فينيكس هذا الصيف ضمن صفقة انتقال كيفن دورانت إلى هيوستن روكتس، بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال المعسكر التدريبي الإعدادي للموسم، وغاب عن أول ثماني مباريات لصنز، لكن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة عاد بقوة، مسجّلاً عشرة من أصل 20 تسديدة، وحقّق ست ثلاثيات قياسية في أول ظهور له مع فريقه فينيكس صنز، وأضاف ديفين بوكر 24 نقطة مع ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة لفريق صنز الذي غاب عن صفوفه الكندي ديلون بروكس الذي كان ضمن صفقة انتقال دورانت إلى روكتس.

في المقابل، سجّل لفريق لوس أنجليس كليبيرز إيفيتشا 23 نقطة مع 11 متابعة، في وقت اكتفى فيه وافده الجديد لاعب الارتكاز برادلي بيل بتسجيل خمس نقاط فقط في عودته للمرة الأولى إلى فينيكس منذ رحيله في الصيف إلى صفوف كليبرز، وتعرض بيل، الذي اضطر صنز إلى دفع تعويض قيمته 96 مليون دولار لفسخ عقده في نهاية الموسم الماضي بعد موسمين مليئين بالإصابات، لصيحات استهجان، ولعب 19 دقيقة فقط في المواجهة التي شهدت تعرض فريق كليبيرز للخسارة الثالثة توالياً والخامسة في ثماني مباريات حتى الآن.

