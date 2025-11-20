السلة الأميركية: شنغون يمدد سلسلة انتصارات هيوستن روكتس

- قاد ألبيرين شنغون وكيفن دورانت فريق هيوستن روكتس للفوز على كليفلاند كافالييرز (114-104)، حيث سجل شنغون 28 نقطة وقدم 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، بينما ساهم آرون هوليداي بـ14 نقطة في الربع الأخير. - في مباراة أخرى، حقق نيكولا يوكيتش ثلاثية مزدوجة ليقود دنفر ناغتس للفوز على نيو أورليانز بيليكانز (125-118)، بينما أنهى إنديانا بيسرز سلسلة خساراته بفضل أداء بينيديكت ماثورين وباسكال سياكام. - غياب ستيفن كوري لم يمنع غولدن ستايت ووريورز من الخسارة أمام ميامي هيت (96-110)، بينما قاد جوليوس راندل وناز ريد مينيسوتا تمبروولفز للفوز على واشنطن ويزاردز (120-109).

تابع فريق هيوستن روكتس عروضه القوية في منافسات بطولة دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه"، وذلك إثر التفوق، فجر اليوم الخميس، على منافسه فريق كليفلاند كافالييرز، بقيادة نجميه التركي، ألبيرين شنغون، والأميركي، كيفن دورانت، اللذين قدما مستوى استثنائياً على أرض الملعب.

وتفوق فريق هيوستن روكتس على منافسه كليفلاند كافالييرز (114-104)، فجر الخميس، وسجل شنغون 28 نقطة في المواجهة مع 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، ليُساهم في تحقيق روكتس الفوز العاشر في البطولة مقابل ثلاث خسارات فقط، في المباراة التي لعب آرون هوليداي من مقاعد البدلاء دوراً مهماً في حسمها بتسجيله 14 من نقاطه الـ18 في الربع الأخير.

في المقابل، كان دي أندريه هنتر أفضل المسجلين لدى فريق كليفلاند برصيد 25 نقطة، وأضاف دونوفان ميتشل 19 نقطة من 21 في الربع الأخير لكافالييرز الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم. وعلى الرغم من تسجيله 18 نقطة، لم يتمكن إيفان موبلي الذي توّج بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري خلال الموسم الماضي، من إيقاف شنغون.

Alperen Şengün yine triple-double’a göz kırptı, yine takımını galibiyete taşıdı 🇹🇷



🏀 28 sayı

💪 11 ribaund

🅰️ 7 asist

🧤 1 top çalma

❌ 1 blok



Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 114-104 mağlup etti. pic.twitter.com/mgP1jmrSXQ — NBA Türkiye (@NBATurkiye) November 20, 2025

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، سجل الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" ليقود دنفر ناغتس إلى الفوز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز (125-118)، وسجّل يوكيتش 30 نقطة مع 11 متابعة و12 تمريرة حاسمة، في وقت كان بيتن واتسون أفضل مسجّل في صفوف فريق دنفر ناغتس برصيد 32 نقطة و12 متابعة.

كما وأنهى إنديانا بيسرز سلسلة من ثماني خسارات بفضل 24 نقطة و12 متابعة من الكندي بينيديكت ماثورين، و22 نقطة عبر الكاميروني باسكال سياكام، في الفوز الثاني فقط للفريق على ضيفه شارلوت هورنتس (127-118). وفي فيلادلفيا، سجل كل من براندون إنغرام وآر جيه باريت 22 نقطة في فوز تورونتو رابتورز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (121-112)، على الرغم من تسجيل تايريز ماكسي 24 نقطة لأصحاب الضيافة.

وفي ظل غياب ستيفن كوري عن غولدن ستايت ووريورز بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، خسر فريقه أمام مضيفه ميامي هيت (96-110)، بعد 25 نقطة سجلها نورمان باول، و20 عبر بام أديبايو. أما في مينيابوليس، فقد سجل جوليوس راندل 32 نقطة وأضاف ناز ريد 28 أخرى من مقاعد البدلاء، ليقودا مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز (120-109).