السلة الأميركية: شاي ألكسندر يقود ثاندر للفوز على ميامي هيت

قاد النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة الموسم الماضي، اليوم الاثنين، إلى انتصارٍ مهمٍ على نظيره ميامي هيت بنتيجة 124-112، اليوم الاثنين، بتسجيله 29 نقطة مع ثماني تمريراتٍ حاسمة وخمس متابعات، في حين أضاف زميله جايلن ويليامز 18 نقطة، وتشيت هولمغرين 16 نقطة مع تسع متابعات، بينما كان الكندي أندرو ويغينز أفضل مسجلٍ في الفريق الخاسر برصيد 23 نقطة.

ورفع أوكلاهوما سيتي ثاندر، بفضل نجمه شاي المتوج الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب، رصيده إلى 33 فوزاً مقابل سبع هزائم فقط، متفوقاً على جميع ملاحقيه، إذ يأتي خلفه سان أنتونيو سبيرز ثانياً في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزاً و12 خسارة، أما أفضلُ فريقٍ في المنطقة الشرقية ديترويت بيستونز فلديه في رصيده 28 حالة انتصار مقابل تلقيه عشر هزائم في الدوري المنتظم.

من جانبه، حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزاً صعباً على ضيفه سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 104-103، بفضل أنتوني إدواردز الذي أحرز 23 نقطة، بينها سلة قبل 16.8 ثانية على صافرة النهاية، في حين أضاف زميله الإيطالي دونتي ديفينتشنتسو 19 نقطةً، والبديل ناز ريد 17 نقطةً و11 متابعة، بينما التقط الفرنسي رودي غوبير 14 متابعة.

وفي بقية المباريات، انتصر تورنتو رابتورز بنتيجة 116-115 على حساب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بفضل 31 نقطة للاعب سكوتي بارنز، بينما كان تايريز ماكسي الأعلى تسجيلًا رغم خسارة فريقه بتسجيله 38 نقطةً، أما نيويورك نيكس فقد حقق هو الآخر فوزًا على بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 123-114، ودنفر ناغتس أمام ميلووكي باكس 108-104، رغم تألق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 31 نقطةً و11 تمريرةً حاسمةً وثماني متابعاتٍ، والتي لم تكن كافيةً لتحقيق الانتصار.