السلة الأميركية: سيكسرز يهزم سلتيكس وثاندر يواصل بدايته القوية

- حقق فيلادلفيا سفينتي سيكسرز فوزًا مثيرًا على بوسطن سلتيكس بنتيجة (102-100) بفضل سلة قاتلة من كيلي أوبري، وتألق تايريز ماكسي وجاستن إدواردز بتسجيلهما 21 و22 نقطة على التوالي. - واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر بدايته القوية بفوزه على غولدن ستايت ووريرز (126-102)، بقيادة شاي غلجيوس-ألكسندر الذي سجل 28 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة، محافظًا على سجله خاليًا من الخسارة على أرضه. - فاز نيويورك نيكس على ممفيس غريزليز (133-120) بفضل جايلن برونسون وكارل-أنتوني تاونز، بينما واصل دنفر ناغتس انتصاراته على ساكرامنتو كينغز (122-108) بقيادة نيكولا يوكيتش، وسط أزمة ثقة لممفيس وشائعات رحيل جا مورانت.

حسم فريق فيلادلفيا سفينتي سيكسرز مواجهته أمام فريق بوسطن سلتيكس بانتصار مهم في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بسلة قاتلة سجلها النجم، كيلي أوبري، قبل نهاية المواجهة بثوانٍ قليلة، في جولة شهدت استمرار فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر في بدايته القوية لبطولة الدوري.

وتفوق فريق فيلادلفيا سفينتي سيكسرز على منافسه بوسطن سلتيكس (102-100)، فجر الأربعاء، بفضل سلة قاتلة سجلها كيلي أوبري قبل 8,7 ثوانٍ من نهاية المواجهة، وتألق الثنائي تايريز ماكسي والبديل جاستن إدواردز في المباراة، فسجل الأول 21 نقطة وأضاف الثاني 22 نقطة، إلّا أن أوبري سرق الأضواء في اللحظة الحاسمة بعدما تابع رمية من إدواردز كانت الوحيدة التي فشل فيها في تلك الأمسية، ليخطف الفوز القاتل لفريقه.

وقدّم اللاعب إدواردز، ابن الـ 21 عاماً المتحدر من فيلادلفيا والذي تُوج مرتين بطلاً للمدارس، أداء مثالياً مذهلاً فنجح في تسجيل ثماني رميات من أصل ثمان وأضاف إليها خمس رميات ثلاثية، قبل أن يفشل في رميته الوحيدة التي مهدت الطريق لسلة الفوز، وأضاف البديل كوينتين غرايمز 18 نقطة لفيلادلفيا الذي ما زال يفتقد جهود نجمه الكاميروني-الأميركي جويل إمبيد بسبب إصابة في ركبته اليمنى، ولدى الخاسر، برز جايلن براون برصيد 24 نقطة، وأضاف ديريك وايت 18 نقطة في المواجهة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، واصل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، تألقه وفريقه ثاندر في بدايته التاريخية بفوزه الكبير على غولدن ستايت ووريرز (126-102)، وسجل غلجيوس-ألكسندر (27 عاماً) الذي اختير أيضاً أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 28 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة مع خمس متابعات، في وقت ساهم تشيت هولمغرين بـ 23 نقطة و11 متابعة، وقادا فريقهما لفوزه الثالث توالياً ولتعزيز أفضل بداية في تاريخه في الدوري برصيد 11 فوزاً مقابل خسارة.



كما حافظ ثاندر متصدر المنطقة الغربية على سجله خالياً من الخسارة على أرضه للمباراة الخامسة توالياً. وعلى الرغم من عودة ملك الرميات الثلاثية ستيفن كوري من الإصابة فقد اكتفى بـ 11 نقطة في 20 دقيقة، في حين لم يتألق نجوم ووريورز حيث اقتصر دور جيمي باتلر على تسجيل 12 نقطة، وأنهى الكونغولي جوناثان كولينغا المباراة أفضل هداف في صفوف فريقه برصيد 13 نقطة فقط.

في المقابل سجل جايلن برونسون 32 نقطة، منها ست ثلاثيات من تسع محاولات، ومرر عشر كرات حاسمة، وقاد فريقه نيويورك نيكس لتحقيق فوزه الخامس توالياً والسابع على أرضه أمام ممفيس غريزليز (133-120)، وتألق أيضاً في صفوف نيكس، كارل-أنتوني تاونز بتسجيله 21 نقطة وأضاف إليها 13 متابعة وميكال بريدجز مع 22 نقطة في المباراة. في المقابل، بدا أن غريزليز الذي تعرض لخسارته السادسة في مبارياته السبع الأخيرة، يعاني من أزمة ثقة يعكسها نجمه جا مورانت، الذي مرر عشر كرات حاسمة لكنه عانى هجومياً، حيث اكتفى بـ 16 نقطة وخسر الكرة ثماني مرات في 34 دقيقة، وأثار هذا الأداء الضعيف لممفيس شائعات حول رحيل وشيك لمورانت البالغ 26 عاماً والذي لطالما أثار الجدل منذ انضمامه إلى فريق تينيسي عام 2019

وحذا فريق دنفر ناغتس حذو نيكس بتحقيقه فوزه الخامس توالياً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، على حساب ساكرامنتو كينغز (122-108)، وتألق في صفوف الفائز لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 35 نقطة، أضاف إليها 15 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، وتبلغ معدلات يوكيتش، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، 25.2 نقطة و11.9 تمريرة حاسمة، وهو أفضل معدل في الدوري الأميركي و13 متابعة، في ثاني أفضل معدل. وقاد النجمان براندون إنغرام وإيمانويل كويغلي بتسجيلهما 25 و24 نقطة توالياً فريقهما تورونتو رابتورز للفوز على بروكلين نتس (119-106)، وهي الخسارة العاشرة لنتس مقابل فوز يتيم، ليتساوى مع واشنطن ويزاردز وإنديانا بيسرز بوصفه أسوأ سجل في الدوري، كما تعرض لخسارته السادسة على أرضه.