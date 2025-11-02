السلة الأميركية: سياكام يقود بيسرز إلى فوزه الأول في الدوري

- حقق إنديانا بيسرز فوزه الأول في موسم 2025-2026 لدوري السلة الأميركية للمحترفين بتغلبه على غولدن ستايت ووريورز (114-109)، بفضل تألق باسكال سياكام الذي سجل 27 نقطة، وآرون سميث الذي أحرز 31 نقطة، وكوينتون جاكسون بـ25 نقطة. - تعرض بيسرز لنكسة كبيرة قبل الموسم بخسارته أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية، وإصابة نجمه تايريز هاليبورتون بتمزق في وتر أخيل، مما سيبعده عن الملاعب طوال الموسم. - في مباريات أخرى، قاد زاك لافين وديمار ديروزان ساكرامنتو كينغز للفوز على ميلووكي باكس، بينما تألق جوليوس راندل مع مينيسوتا تيمبروولفز، وكيفن دورانت مع هيوستن روكتس.

حقق فريق إنديانا بيسرز فوزه الأول في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين لموسم 2025-2026، وذلك إثر تفوقه على منافسه القوي غولدن ستايت ووريورز، في مواجهة قدم فيها النجم الكاميروني، باسكال سياكام، مستوى مُميزاً على أرض الملعب وساهم في صناعة هذا الانتصار. وأنهى فريق إنديانا بيسرز مواجهته أمام فريق غولدن ستايت ووريورز، فجر الأحد، في دوري السلة الأميركية للمحترفين بفوز (114-109)، وفرض صانع الألعاب الكاميروني باسكال سياكام نفسه ثاني أفضل مسجل في المباراة وفي صفوف فريقه برصيد 27 نقطة مع خمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وأضاف زميله آرون سميث 31 نقطة، وهي أعلى غلة في مسيرته الاحترافية، مع ست متابعات، وكوينتون جاكسون 25 نقطة، وهي الأعلى أيضاً في مسيرته، وساهموا في إنهاء فريقهم لسلسلة خسائر في خمس مباريات متتالية.

وتعرض فريق بيسرز لنكسة كبيرة قبل بداية الموسم، إذ خسر أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في الدور النهائي للمنطقة الغربية (4-3) في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتعرض نجمه تايريز هاليبورتون إلى تمزق في وتر أخيل في المباراة السابعة سيُبعده عن الملاعب طوال الموسم، كما خسر بيسرز خدمات المهاجم أوبي توبين لكسر في قدمه اليمنى، ولاعبي الارتكاز تي. جيه. ماكونيل لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، وكام جونز لإصابة في الظهر، وبينيديكت ماثورين لإصابة في إصبع قدمه، وأندرو نيمبارد لإصابة في الكتف.

وفي مباراة أخرى، سجل زاك لافين 31 نقطة وأضاف ديمار ديروزان 29 نقطة، وقادا ساكرامنتو كينغز إلى الفوز على مضيفه ميلووكي باكس (135-133)، كما تألق الألماني دينيس شرودر والليتواني دومانتاس سابونيس بتسجيل كل منهما 24 نقطة مع 13 متابعة للأخير، فحقق فريقهما الفوز الثاني في ستّ مباريات حتى الآن هذا الموسم. في المقابل، لم ينفع باكس تألق عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، صاحب 26 نقطة و11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، لتفادي الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى بعد انتصارين متتاليَين.

وقاد جوليوس راندل فريقه مينيسوتا تيمبروولفز إلى الفوز على مضيفه شارلوت هورنتس (122-105)، بتسجيله 30 نقطة، فيما تألق النجم كيفن دورانت في صفوف فريقه هيوستن روكتس وساهم في فوزه على مضيفه بوسطن سلتيكس (128-101)، بتسجيله 26 نقطة، ويُعد هذا الفوز الثالث توالياً لهيوستن روكتس في خمس مباريات حتى الآن، في وقت مني فريق بوسطن سلتيكس بخسارته الرابعة في سبع مباريات، وسجّل باولو بانشيرو 28 نقطة وأضاف فرانتس فاغنر 25 نقطة وقادا أورلاندو ماجيك إلى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز (125-94).