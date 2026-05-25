السلة الأميركية: سبيرز يُعادل ثاندر (2-2) بقيادة ويمبانياما

وحسم فريق سان أنتونيو سبيرز المواجهة الرابعة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر (103-82)، فجر الاثنين، ليُعادل سلسلة نهائي المنطقة الغربية في دوري السلة الأميركية للمحترفين (2-2)، وساهم النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما في صناعة هذا الفوز عبر تسجيله 33 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وثلاث صدّات (بلوك)، في لقاء عانى خلاله ثاندر هجومياً وحقق ثاني أقل حصيلة له من النقاط في "البلاي أوف" هذا الموسم.

كما ساهم زميل ويمبانياما دي أرون فوكس في صناعة هذا الفوز بتسجيل 12 نقطة مع عشر متابعات وخمس تمريرات حاسمة لفريق سبيرز الذي بدأ السلسلة بفوز خارج الديار، قبل أن يخسر المباراتين التاليتين من أصل سبع ممكنة، ولكن إصرار الفريق على تجنب الخسارة للمرة الثالثة توالياً منحه حافزاً كبيراً للقتال على أرض الملعب وتحقيق الفوز المُستحق في المواجهة.

في المقابل برزت نقطة فنية مهمة تمثلت في تحسن مستوى بدلاء سبيرز في المواجهة الرابعة؛ فبعد أن سجلوا 23 نقطة فقط في المباراة الثالثة مقابل 76 لنظرائهم في ثاندر، تحسن أداؤهم بتسجيلهم 30 نقطة، لكن الأهم أنهم حدوا من خطورة احتياطي الضيوف الذين سجلوا 34 نقطة. بينما من جهة فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، كان النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر أفضل المسجلين برصيد 19 نقطة، بعدما نجح في ست من تسديداته الـ15، في لقاء عانى خلاله حامل اللقب هجومياً ونجح في 33% فقط من محاولاته، بينها ست من أصل 33 تسديدة من خارج القوس (18%).