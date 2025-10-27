- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سان أنتونيو سبيرز للفوز على بروكلين نتس بنتيجة 118-107، مسجلاً 31 نقطة و14 متابعة، ليحقق الفريق انتصاره الثالث توالياً في دوري السلة الأميركية للمحترفين. - تم تكريم المدرب السابق غريغ بوبوفيتش برفع لافتة تحمل رقمه القياسي 1390 انتصاراً في الدوري، واحتفاءً بدخوله قاعة مشاهير كرة السلة عام 2023. - بعد إصابته بسكتة دماغية واستقالته، أنهى بوبوفيتش مسيرته كمدرب للسبيرز بعد 29 موسماً، ليصبح رئيس عمليات كرة السلة للفريق.

تابع فريق سان أنتونيو سبيرز انطلاقته القوية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، إثر تفوقه على منافسه بروكلين نتس، بقيادة نجمه المُميز فيكتور ويمبانياما، في مواجهة شهدت تكريم المدرب السابق لفريق سبيرز، المخضرم، غريغ بوبوفيتش.

وأنهى فريق سان أنتونيو سبيرز مواجهته أمام فريق بروكلين نتس بفوز جديد (118-107)، فجر الاثنين، في مواجهة تابع فيها لاعب الارتكاز الفرنسي العملاق فيكتور ويمبانياما بداية موسمه الرائعة، إذ ساهم في الفوز الثالث توالياً لفريقه بتسجيله 31 نقطة مع 14 متابعة وست صدات وأربع تمريرات حاسمة، وثلاث سرقات للكرة، كما وسجّل ويمبانياما 100 نقطة و18 صدّاً خلال المباريات الثلاث الأولى من الموسم العادي، وهو إنجاز لم يُحققه أي لاعب آخر في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين.

وقبل المباراة، عرض فريق سبيرز لافتة جديدة ضمن قائمة أرقام اللاعبين المعتزلين المعلقة في سقف ملعبه، كُتب عليها: "بوب 1390"، وأسفل شعار سبيرز كُتبت عبارة "قاعة المشاهير"، واحتفت اللافتة برقم بوبوفيتش القياسي في الدوري بمجموع انتصاراته البالغة 1390 انتصاراً، ودخوله قاعة مشاهير كرة السلة عام 2023. ووُضعت خمس نجوم في أعلى اللافتة، نجمة لكل من ألقاب الدوري الخمسة التي فاز بها سبيرز تحت إشراف بوبوفيتش.

وأصيب بوبوفيتش، البالغ من العمر 76 عاماً، بسكتة دماغية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستقال من تدريب سبيرز بعد خمس مباريات من بداية موسم 2024-2025، وحل محله جونسون مؤقتاً ثم بشكل دائم، وأمضى بوبوفيتش، مدرب العام في الدوري ثلاث مرات والذي قاد الولايات المتحدة إلى الفوز بذهبية أولمبياد طوكيو، 29 موسماً مدرباً لفريق سان أنطونيو سبيرز، وهو الآن رئيس عمليات كرة السلة.