- أعلن نادي سان أنتونيو سبيرز تمديد عقد نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما حتى موسم 2025-2026، بعد توقيعه عقده الأول في دوري السلة الأميركية للمحترفين لمدة ثلاث سنوات، مع خيار تمديد لموسم إضافي. - انتقل النجم راسل ويستبروك إلى نادي ساكرامنتو كينغز، ليبدأ موسمه الـ18 في الدوري، بعد أن قضى الموسم الماضي مع دنفر ناغتس، حيث حقق معدلات جيدة في النقاط والتمريرات. - ويستبروك، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في 2017، ينضم إلى فريقه السابع في مسيرته، بعد أن لعب مع عدة أندية بارزة في الدوري.

أعلن نادي سان أنتونيو سبيرز تمديد عقد نجمه الأول، الفرنسي، فيكتور ويمبانياما (21 سنة)، قبل انطلاق موسم دوري السلة الأميركية للمحترفين الجديد لموسم 2025-2026، وفقاً لما كشف عنه النادي بشكل رسمي، الجمعة، في وقت انتقل النجم الآخر، راسل ويستبروك، إلى نادي ساكرامنتو كينغز.

وبعد اختياره في المركز الأول ضمن قائمة الدرافت لعام 2023، وقّع ويمبانياما (21 عاماً) عقده الأول في دوري السلة الأميركية للمحترفين لمدة ثلاث سنوات، مع بند يتيح للفريق تمديده لموسم إضافي بشكل أحادي، ولم يكن مفاجئاً أن يعمد سبيرز إلى تمديد عقد نجمه الواعد، في ظل شروط مالية تصبّ في مصلحة النادي، إذ تُعدّ عقود اللاعبين المبتدئين، أي اللاعبين الجدد في بطولة الدوري الأميركي، محدودة السقف، وتبقى بعيدة عن الأرقام الضخمة التي يمكن للمخضرمين نيلها.

وكان نجم فريق بوسطن سلتيكس، جايسون تايتوم، وقع عقداً ضخماً العام الماضي مع ناديه مقابل حوالى 314 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات، وسيكون على النجم الشاب ويمبانياما الذي تبلغ قيمة عقده 55 مليون دولار على أربع سنوات، الانتظار حتى موسم 2027-2028، لكي يكون مؤهلاً لتوقيع عقد جديد من المتوقع أن يكون ضخماً للغاية.

ولم يخض ويمبانياما أي مباراة رسمية منذ مشاركته الأولى في "أسبوع كل النجوم" في شهر فبراير/شباط الماضي بعد تعرّضه لجلطة دموية في كتفه اليمنى، وبعد تعافيه الكامل من الإصابة، شارك النجم الفرنسي في أربع مباريات تحضيرية، ويُنتظر ظهوره الرسمي الأول الأربعاء المقبل في انطلاقة مباريات سبيرز في الموسم الجديد من الدوري أمام منافسه فريق دالاس مافريكس.

في المقابل، وقع النجم، راسل ويستبروك، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين في عام 2017، مع نادي ساكرامنتو كينغز، ليستهل موسمه الـ18 بقميص جديد، وفقاً لما أعلن عنه النادي رسمياً، الجمعة. وانتقل ويستبروك، الذي سيحتفل بعيده الـ37 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى كينغز بعدما قضى الموسم الماضي في صفوف نادي دنفر ناغتس، حيث بلغت معدلاته 13.3 نقطة و6.1 تمريرات حاسمة و4.9 متابعات في 75 مباراة.

ووفقاً لموقع "إي أس بي أن" الأميركي، الجمعة، فإن نادي كينغز كان على اتصال دائم مع ويستبروك الذي شارك في مباراة "أول ستار" (كل النجوم) في تسع مرات، وذلك منذ أن أصبح لاعباً حراً في شهر يونيو/حزيران، بعد خروج فريق دنفر ناغتس من الدور نصف النهائي في المنطقة الغربية أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر.

كما وينضم ويستبروك، صاحب الرقم القياسي في الدوري في عدد الثلاثيات المزدوجة "تريبل-دابل" (203)، والذي تصدر قائمة أفضل المسجلين في دوري السلة الأميركية عامي 2015 و2017، إلى فريقه السابع منذ اختياره في عام 2008 من جانب سياتل سوبرسونيكس، الذي أصبح لاحقاً أوكلاهوما سيتي ثاندر، وهو لعب أيضاً مع أندية هيوستن روكتس وواشنطن ويزاردز ولوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز، كما وسبق لويستبروك أن حصد أيضاً الميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 مع المنتخب الأميركي.