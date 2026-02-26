السلة الأميركية: سبيرز يمدد سلسلة انتصاراته في الدوري إلى 10

- واصل سان أنتونيو سبيرز تألقه في دوري السلة الأميركية بفوزه على تورونتو رابتورز (110-107)، محققًا عشرة انتصارات متتالية، بفضل تألق ديفن فاسيل وديأيرون فوكس، رغم الأداء المتواضع لفيكتور ويمبانياما. - تعرض أوكلاهوما سيتي ثاندر لخسارة أمام ديترويت بيستونز (124-116)، في غياب نجمه شاي غلجيوس-ألكسندر، مما أتاح لبيستونز تعزيز صدارته للمنطقة الشرقية. - عزز ديترويت بيستونز موقعه في صدارة الدوري بفوزه على أوكلاهوما، مستفيدًا من خسارة بوسطن سلتيكس أمام دنفر ناغتس، حيث تألق نيكولا يوكيتش بـ30 نقطة.

واصل فريق سان أنتونيو سبيرز عروضه القوية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك بعد تحقيقه لفوز جديد على حساب فريق تورونتو رابتورز، ليُضيق الخناق أكثر على متصدر المنطقة الغربية فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه تورونتو رابتورز في دوري السلة الأميركية (110-107)، فجر الخميس، ليُتابع عروضه القوية ويصل إلى عشرة انتصارات متتالية في بطولة الدوري، في مواجهة تألق فيها الثنائي ديفن فاسيل وديأيرون فوكس بتسجيلهما 21 و20 نقطة توالياً، ليعوضا الأداء الهجومي الضعيف لنجم الفريق، الفرنسي، فيكتور ويمبانياما، ليُحقق سبيرز فوزه العاشر توالياً في أطول سلسلة انتصارات له منذ موسم 2015-2016.

واكتفى لاعب الارتكاز الفرنسي بتسجيل ثلاث محاولات من أصل 12 في طريقه لإنهاء المباراة بـ 12 نقطة بمواجهة دفاع شرس من فريق تورونتو رابتورز، لكن ويمبانياما نجح في خمس من ست رميات حرّة، إضافة إلى تألقه الدفاعي مع خمس صدات من بينها صدة حاسمة لمحاولة جايكوب بويلتل قبل 44 ثانية من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، ليرفع سبيرز رصيده إلى 42 فوزاً مقابل 16 خسارة بفارق مباراتين عن أوكلاهوما المتصدر الذي يملك في رصيده 45 انتصاراً و15 خسارة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تعرض فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية لخسارة أمام ديترويت بيستونز (124-116)، وتعملق كايد كانينغهام وجايلن دورين برصيد 29 نقطة لكل منهما ليقودا بيستونز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية لحسم مواجهة القمة التي شكلت بروفة لنهائي محتمل في الموسم الحالي.

واستمر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر في خوض المباريات من دون نجمه الأبرز، الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، للمباراة التاسعة توالياً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بسبب إصابة بشدٍّ عضلي في البطن، كما غاب عن ثاندر كل من أيزياه هارتنستاين، شيت هولمغرين، أجاي ميتشل وجايلن ويليامس، في حين أُصيب أيزياه جو خلال اللقاء وخرج بين الشوطين.

وأضاف جايلن دورين إلى رصيده الشخصي في المباراة 15 متابعة محرزاً ثنائيته المزدوجة "دابل دابل" الـ 27 هذا الموسم، كما وحقق كانينغهام 13 تمريرة حاسمة لفريق ديترويت، الذي تقلص تقدمه من 17 نقطة إلى أربع قبل أربع دقائق و39.2 ثانية من نهاية المواجهة، وبهذا الفوز رفع بيستونز رصيده إلى 43 فوزاً و14 خسارة ليصبح صاحب أفضل سجل في الدوري ككل.

وعزّز فريق ديترويت بيستونز أيضاً موقعه في صدارة المنطقة الشرقية مستغلاً سقوط مطارده بوسطن سلتيكس أمام مضيفه دنفر ناغتس (103-84)، وبرز كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش مع 30 نقطة و12 متابعة من جانب ناغتس الذي نجح في تخطي خروج نجمه الكندي جمال موراي المبكر بسبب شعوره بالمرض، ومن جانبه، عاد جايلن براون من عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة ليسجّل 23 نقطة لبوسطن.