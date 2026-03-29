- واصل فريق سان أنتونيو سبيرز تألقه في دوري السلة الأميركية للمحترفين بفوزه الثامن توالياً على ميلووكي باكس بنتيجة 127-95، بفضل أداء استثنائي من النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما وستيفون كاسل. - عزز سان أنتونيو سبيرز موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية، وضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2019، بينما خرج ميلووكي باكس من سباق التأهل بسبب غياب نجمه يانيس أنتيتوكونمبو. - في مباريات أخرى، أوقف فيلادلفيا سلسلة انتصارات شارلوت، وحقق ديترويت بيستونز فوزه الثاني توالياً على مينيسوتا تيمبروولفز.

تابع فريق سان أنتونيو سبيرز عروضه القوية في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وحقق فوزه الثامن توالياً إثر تفوقه الكبير على فريق ميلووكي باكس، في المواجهة التي قدم فيها النجم الفرنسي، فيكتور ويمبانياما، مستوى استثنائياً على أرض الملعب.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز بنتيجة كبيرة على منافسه ميلووكي باكس (127-95)، فجر الأحد، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، ويُدين سبيرز بانتصاره لعملاقه الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما (22 عاماً) صاحب 23 نقطة و15 متابعة وست تمريرات حاسمة وسرقتين وصدّة واحدة، وستيفون كاسل الذي حقق "تريبل دابل" مع 22 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة.

ورفع فريق سان أنتونيو سبيرز بهذا الفوز سجله إلى 56 فوزاً في 74 مباراة، معززاً موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية بفارق مباراتين فقط خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر وبطل الموسم الماضي (58 فوزاً في 74 مباراة)، وضمن سان أنتونيو تأهله إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) للمرة الأولى منذ عام 2019، محققاً سجلاً مذهلاً بلغ 24 فوزاً وخسارتين منذ الأول من فبراير/شباط الماضي.

في المقابل خرج ميلووكي باكس الذي لعب بدون نجمه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للمباراة السادسة توالياً بسبب إصابة في الركبة اليسرى، من سباق التأهل إلى البلاي أوف لأول مرة منذ عام 2016، وبقي ميلووكي باكس في المركز الـ11 في المنطقة الشرقية برصيد 29 فوزاً و44 خسارة، وضمن سقوطه مقاعد الملحق (البلاي إن) لكل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وتشارلوت هورنتس وأورلاندو ماجيك وميامي هيت، أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، أوقف فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة انتصارات مضيفه شارلوت هورنتس (خمس مباريات) بفوزه عليه (118-114)، بفضل 29 نقطة لجويل إمبيد و26 نقطة و13 متابعة لبول جورج، وساهم تايريس ماكسي برصيد 26 نقطة، في وقت كان براندون ميلر أفضل مسجّل لشارلوت برصيد 29 نقطة.

وفي مينيسوتا، واصل فريق ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً والـ54 في 74 مباراة هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز (109-87)، واكتفى أصحاب الأرض بنسبة تسديد بلغت 32% (27 من 85)، وأضاعوا 34 رمية ثلاثية (نجحوا في تسع من 43 محاولة)، ورفع بيستونز، ثاني أفضل دفاع في الدوري خلف أوكلاهوما سيتي، رصيده إلى 5-1 منذ خسارة نجمه كايد كانينغهام بسبب التهاب رئوي.