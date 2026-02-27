السلة الأميركية: سبيرز يحقق فوزه الـ11 ودورانت يبلغ 32 ألف نقطة

تابع فريق سان أنتونيو سبيرز عروضه القوية في دوري السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه"، وحقق فوزاً جديداً على حساب فريق بروكلين نتس، ليقترب أكثر من نادي أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية وحامل لقب الدوري الموسم الماضي.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه فريق بروكلين نتس (126-110)، فجر اليوم الجمعة، في جولة جديدة من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وبرز في صفوف الفائز جوليان شامبيني بتسجيله 26 نقطة، فيما اكتفى العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما برصيد 12 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وسرقتين وصدتين.

ولم يُسجّل الفرنسي ابن صاحب الـ22 سنة سوى ثلاث رميات من أصل تسع من المسافات المتوسطة، لكنه عوّض بتسجيله جميع رمياته الحرة الست. ونجح سبعة لاعبين من سبيرز في تخطي حاجز العشر نقاط، حيث ساهم ستيفون كاسل برصيد 18 نقطة، وديأيرون فوكس وديفين فاسيل برصيد 14 نقطة لكل منهما، ليُحقق سبيرز الذي لم يتذوق طعم الخسارة في فبراير/ شباط، أطول سلسلة انتصارات له بـ11 انتصاراً، منذ فوزه برصيد 13 مباراة توالياً في موسم 2015-2016.

وفي أورلاندو، تعملق النجم المخضرم كيفن دورانت بتسجيله 40 نقطة، وهي الأعلى له هذا الموسم، وقاد فريق هيوستن روكتس إلى فوز مستحق على أورلاندو ماجيك (113-108). وأحرز دورانت 26 نقطة في الشوط الثاني، ليقلب روكتس الطاولة على أصحاب الأرض معوضاً تأخره بفارق 19 نقطة في الربع الثالث من المواجهة.

وأصبح كيفن دورانت صاحب الـ37 سنة والحائز لقب بطولة الدوري مرتين، سادس لاعب في تاريخ دوري السلة الأميركية يصل إلى 32 ألف نقطة في مسيرته الرياضية. ورفع دورانت رصيده إلى 32 ألف نقطة في الدوري ليصبح على بُعد خطوة من تجاوز مايكل جوردان (32 ألف نقطة) في المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للنقاط.

كما كانت هذه المباراة الرقم 431 للنجم كيفن دورانت التي يُسجّل فيها 30 نقطة أو أكثر، مُعادلاً الراحل كوبي براينت في المركز الخامس على مرّ التاريخ. وفي خمس مباريات منذ إقامة مباراة كل النجوم (أول ستار)، بلغت معدلات دورانت 28.8 نقطة مع 6.2 متابعات و5.4 تمريرات حاسمة، وذلك خلال متوسط 35.2 دقيقة في كل مباراة.